В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза — Finance.ua
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В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза

Личные финансы
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В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза
В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза
Аналитики Work.ua отмечают всеобщий тренд на заботу о ментальном здоровье. Так, по сравнению с февралем 2022 года, восстановление по должности «психолог» составило 242%. То есть спрос на специалистов вырос в 2,5 раза.
Здесь наблюдалось резкое падение количества вакансий в марте 2022 года. Еще одно падение Work.ua зафиксировало в октябре того же года. Это может быть связано со «штормом» на рынке труда, вызванным обстрелами энергетической инфраструктуры.
Относительно отраслей, нуждающихся в психологах, это «Образование, наука» (40%), «Неприбыльные, благотворительные и общественные организации» (27%), «Медицина, здравоохранение, аптеки» (16%), «Поиск персонала, HR» (5%), «Услуги для населения и бизнеса» (4%), «Государственные организации» (2%), «Энергетика» (2%).
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Интересно, что психологов теперь ищут энергетические компании, также значительно вырос запрос на психологов от общественных организаций. Наличие корпоративного психолога в современных реалиях — один из элементов бренда работодателя и дополнительная неденежная мотивация для сотрудников.
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По материалам:
Finance.ua
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