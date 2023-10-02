В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза — Finance.ua

В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза Сегодня 08:27 — Личные финансы

В Украине стало больше работы для психологов: количество вакансий увеличилось в 2,5 раза

Аналитики Work.ua отмечают всеобщий тренд на заботу о ментальном здоровье. Так, по сравнению с февралем 2022 года, восстановление по должности «психолог» составило 242%. То есть спрос на специалистов вырос в 2,5 раза.

Здесь наблюдалось резкое падение количества вакансий в марте 2022 года. Еще одно падение Work.ua зафиксировало в октябре того же года. Это может быть связано со «штормом» на рынке труда, вызванным обстрелами энергетической инфраструктуры.

Относительно отраслей, нуждающихся в психологах, это «Образование, наука» (40%), «Неприбыльные, благотворительные и общественные организации» (27%), «Медицина, здравоохранение, аптеки» (16%), «Поиск персонала, HR» (5%), «Услуги для населения и бизнеса» (4%), «Государственные организации» (2%), «Энергетика» (2%).

Инфографика: Work.ua

Интересно, что психологов теперь ищут энергетические компании, также значительно вырос запрос на психологов от общественных организаций. Наличие корпоративного психолога в современных реалиях — один из элементов бренда работодателя и дополнительная неденежная мотивация для сотрудников.

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