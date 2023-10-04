Вакансии, на которые срочно ищут сотрудников — Finance.ua

Вакансии, на которые срочно ищут сотрудников Сегодня 14:05 — Личные финансы

Вакансии, на которые срочно ищут сотрудников

Рынок труда в Украине восстанавливается. По информации Государственной службы занятости, на 1 августа 2023 года статус безработного имели 112,3 тысяч человек, прошлогодний показатель — 296,7 тысяч. Специалисты рынка труда указывают на такую ​​тенденцию: количество зарегистрированных безработных мужчин составляло 28% от общего числа (31,8 тысячи человек), женщин — 72% (80,5 тысячи человек).

В нашей стране существенно уменьшилось количество людей, получавших или получающих пособие по безработице. Если в прошлом году этот показатель составлял 244 тысячи человек, то на середину 2023 года всего 47,2 тысячи.

от 40 до 75 тыс. грн. Work.ua попросил работодателей поделиться предложениями работы, куда необходимо найти новых работников как можно быстрее. Зарплаты в некоторых вакансиях достигают

Менеджер по продажам, торговый представитель Днепр, 32 000 — 50 000 грн (ставка + бонус)

Fashion Discount Group — оптовый поставщик оригинальной брендовой одежды и обуви — открывает новые отделения в трех регионах и ищет менеджеров мечты! Это кандидаты, имеющие опыт в B2B продажах более 1 года, знают, что такое CRM-система, коммуникабельные и нацеленные на результат. Основные задачи: привлечение новых и работа с клиентами в Днепре и области, работа с CRM-системой, ведение полного цикла сделки. Компания гарантирует компенсацию горючего и амортизации автомобиля, инструменты для продаж (CRM, телефонию), индивидуальное обучение и тренинги.

Инженер-конструктор на мебельное производство, Львов, 40 000 грн

«СитиАрт» — украинский производитель торгового оборудования и корпусной мебели. Компания ищет опытного инженера-конструктора. Среди обязанностей: конструирование торгового оборудования, корпусной корпоративной мебели, офисной мебели; создание рабочих чертежей для производства согласно установленным стандартам; разработка технической документации; подбор материалов. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.

Менеджер по продажам электроэнергии и природного газа (В2В), дистанционно, 25 000 — 75 000 грн

YASNO ищет специалиста, который обеспечит активные B2B-продажи услуг поставок электроэнергии и природного газа, ведение сделки от переговоров до заключения договоров, а также формирование и анализ воронки продаж. От кандидатов ожидают успешный опыт региональных продаж в B2B-сегменте от 2 лет, опыт переговоров с владельцами бизнеса, коммуникабельность. Специалист получит конкурентный уровень оплаты труда, годовой бонус, медицинское страхование.

Менеджер дистанционного отдела продаж, Одесса

TOTIS Pharma — международный дистрибьютор профессиональной косметики и препаратов для эстетической медицины. Компания ищет коммуникабельного специалиста с опытом в сфере продаж, умением работать с 1С, Excel. Ключевые обязанности: обеспечение высокой конверсии обработки лидов, увеличение среднего чека клиента, выполнение норм контактов с отражением в СРМ-системе. Будущему сотруднику предлагают мотивационную систему оплаты труда (ставка + КРИ + % от продаж), бесплатные обучающие поездки за границу к представителям брендов, скидки на продукцию компании.

Операционный менеджер, Киев

Aspen Institute Kyiv — украинский внепартийный общественный союз — ищет операционного менеджера, который будет заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности Института, финансовой деятельности, ведения отчетности. Ключевые требования: высшее финансово-экономическое образование, не менее 3 лет опыта работы в должности руководящего персонала в сфере финансового/операционного менеджмента или аудита, владение английским языком от Upper Intermediate и выше. Кандидатам предлагают конкурентную заработную плату, нетворкинг, возможность учиться и развиваться профессионально.

Выпускающий редактор, Киев или дистанционно

Редакция hromadske ищет в свою команду редактора, который будет работать с журналистами и большинством текстов на сайте. Будущий работник будет координировать команду и разрабатывать с ними темы для материалов на сайт; редактировать тексты; формировать пул фрилансеров и колумнистов; работать над SEO-оптимизацией текстов. Редактор может работать в столичном офисе или дистанционно.

Специалист по навеске штор, Киев, 15 000 — 20 000 грн

Группа компаний «Алсер» — производитель штор, роллет и жалюзи — ищет специалиста для работы с уникальными дизайнерскими изделиями на территории клиента. Ключевые обязанности: выезд к клиенту для навешивания штор, проверка их качества, утюжка. Компания предоставляет водителя для перемещений по городу, проводит корпоративное обучение. Опыт работы не обязателен.

Оператор call-центра, Киев, 15 000 — 17 000 грн

ISEI — компания, объединяющая фанатов ухода и сознательного подхода к заботе о себе и своем здоровье — в поисках оператора call-центра. Кандидату предлагают удобный график работы (2/2 с 9:00 до 18:00), оплачиваемое обучение, скидки на продукцию, карьерный рост. Специалист будет принимать и подтверждать заказы на сайте, консультировать клиентов, прорабатывать отзывы. Ожидание соискателя: совершенный украинский язык, свободное владение ПК, 1С, Excel, Word.

Заместитель главного бухгалтера, Киев

«Бизнес Центр Фармация» — компания с 25-летним опытом в сфере дистрибуции современных лекарственных средств на рынке Украины — приглашает в команду заместителя главного бухгалтера. От специалиста ожидают наличие профильного образования, опыт работы бухгалтером в ООО на общей системе налогообложения от 4 лет, знание профильного законодательства, внимательность. Компания предоставляет социальный пакет, подарки к праздникам.

Офис-менеджер, Киев, 18 000 — 22 000 грн

CHER'17 — украинский бренд одежды — приглашает ответственного и структурного офис-менеджера. Сотрудник будет отвечать за полное административное сопровождение жизнедеятельности офиса и команды, встречать посетителей, помогать в организации мероприятий компании. Предлагают официальное трудоустройство, рыночную оплату труда с возможностью роста.

Мастер маникюра, Киев, 20 000 — 40 000 грн

MVK — международная маникюрная студия — приглашает к работе людей, стремящихся к профессиональному росту и совершенствованию. Компания предлагает обучение сотрудникам, не имеющим опыта работы. Также среди преимуществ: индивидуальный график работы с возможностью выбора рабочих смен, предоставление инструментов, возможности для роста.

Менеджер по продажам, Киев, 20 000 — 40 000 грн (ставка + %)

Клининговая компания «Уборка 24» — лидер качества услуг профессиональной уборки — ищет команду менеджера по продажам, который присоединится к дружеской команде и будет работать в офисе на Подоле. От специалиста ожидают опыт работы от 1 года в аналогичной должности, навыки работы с CRM-системой, коммуникабельность. Работодатель предлагает график 5/2 (выходные: суббота и воскресенье), корпоративную библиотеку и другие бонусы.

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