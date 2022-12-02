Безработица в еврозоне снизилась до рекордного показателя — Finance.ua
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Безработица в еврозоне снизилась до рекордного показателя

Мир
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Безработица в еврозоне снизилась до рекордного показателя
Безработица в еврозоне снизилась до рекордного показателя
Безработица в еврозоне в октябре снизилась до 6,5% по сравнению с пересмотренными 6,6% в сентябре.
Об этом говорится в данных Статистического управления ЕС.
Показатель опустился на рекордно низкий уровень за всю историю его расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.
В октябре прошлого года безработица в еврозоне составила 7,3%.
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В сентябре количество безработных в еврозоне составило 10,872 млн человек, а в октябре снизилось за месяц на 142 тыс. человек.
Безработица среди молодежи (до 25 лет) снизилась до 15% с 15,2% в сентябре.
Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран зафиксировали в:
  • Греции (15,6%);
  • Испании (14,8%).
Самый низкий показатель безработицы зафиксирован в:
  • Чехии (2,5%);
  • Германии (2,7%);
  • на Мальте (2,8%).
В ЕС безработица в октябре снизилась до 6% с 6,1% в сентябре (6,6% в октябре 2021 года). Всего в блоке было зарегистрировано 12,953 млн безработных, что на 7 тыс. ниже уровня сентября.
По материалам:
Економічна Правда
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