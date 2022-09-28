Беженцы из Украины: численность населения Германии достигла исторического максимума — Finance.ua
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Беженцы из Украины: численность населения Германии достигла исторического максимума

Мир
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Беженцы из Украины: численность населения Германии достигла исторического максимума
Беженцы из Украины: численность населения Германии достигла исторического максимума
Из-за наплыва беженцев из Украины сейчас в Германии проживает больше людей, чем когда-либо ранее. Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона, передает Spiegel.
По состоянию на 30 июня 2022 года в ФРГ проживало на 843 тысячи человек больше, чем в конце 2021 года. Речь идет о приросте населения на один процент.
Как сообщает издание, подобный прирост наблюдался в 1992 году. Это произошло вследствие открытия границ в Восточной Европе и войны в тогдашней Югославии. А также в 2015 году — из-за миграционного кризиса.
За первое полугодие 2022 года в Германию приехали около 750 тысяч украинцев, пишет издание.
Около пяти из восьми миллионов украинцев, выехавших в страны Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения, уже успели вернуться в Украину. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 15 сентября.

Справка Finance.ua:

  • экономика Германии сильнейшая в Европе. Это подтверждают многочисленные исследования статистической организации Европейской Комиссии, а также рейтинг Всемирного банка Doing Business, согласно которому в 2021 году Германия заняла 22 место среди 190 стран мира. Наиболее удобной и привлекательной для иностранных инвесторов формой организации бизнеса в Германии являются общества с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, или GmbH);
  • беженцам из Украины в Германии будут выплачивать повышенное пособие. Планируется, что с 2023 года украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи, будут получать примерно на 50 евро больше;
  • минимальная зарплата в Германии на сегодняшний день такова: час труда стоит от €10, а с 1 октября цифра вырастет до €11,5 за час. Есть немало специальностей, где платят еще больше, и там знание немецкого не обязательно.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
suspilne.media
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