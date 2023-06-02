Беженцам из Украины в Польше зачастую не хотят сдавать жилье — Finance.ua

Беженцам из Украины в Польше зачастую не хотят сдавать жилье Сегодня 15:45 — Личные финансы

Беженцам из Украины в Польше зачастую не хотят сдавать жилье

Нередки случаи, когда беженцам из Украины в Польше не хотят сдавать жилье. Также иногда это делают с нарушением прав, когда, например, не заключают письменные соглашения об аренде, а затем запугивают украинцев повышением платы.

Таковы выводы мониторинга Amnesty International, пишет uamedia.eu.

Организация опубликовала отчет «Украинцам не хотят сдавать в аренду жилье. Жилищная ситуация беженцев из Украины в Польше». Публикация явилась результатом двухмесячных наблюдений.

Мониторинг зафиксировал неоднократные сигналы о нежелании сдавать в аренду квартиры беженцам из Украины. Причиной называют распространенное мнение о невозможности выселить таких лиц, если они не могут заплатить за аренду. Однако эксперты организации опровергают это стереотипное представление.

«Что касается платной аренды, то правила для беженцев из Украины такие же, как и в случае польских арендаторов. При заключении договора аренды выселять человека, который сам воспитывает ребенка, беременную или человека с инвалидностью является нарушением условий договора аренды жилого помещения», — говорится в отчете.

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Поэтому у владельцев жилья может быть убеждение, что беженцы из Украины (в основном матери с детьми) не могут быть выселены.

Также есть случаи злоупотребления со стороны владельцев жилья при сдаче его украинцам.

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«Очень часто нет письменных договоров, есть только устные договоры, и очень часто они являются открытым нарушением закона со стороны владельцев, которые заходят в эти квартиры, когда не должны заходить, запугивают украинцев, чтобы они выселялись, или повышать арендную плату в течение месяца», — утверждают авторы отчета.

Они напоминают, что в четвертом квартале 2022 года цены на аренду квартир в Варшаве выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом. Но наибольшее подорожание зафиксировано в Кракове и Лодзе — 19%.

uamedia По материалам:

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