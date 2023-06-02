Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год — Finance.ua

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Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год

Мир
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Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год
Значительный рост: насколько подорожала коммуналка в Польше за год
За последний год в Польше значительно увеличилась стоимость содержания квартир и домов. Коммунальные услуги также значительно подорожали, пишет yavp.pl
Цены на содержание жилья и коммуналка в Польше постоянно растут в течение года. Сейчас стоимость жилищных услуг фиксируется на самом высоком уровне. Насколько подскочили цены на коммуналку в Польше и что подорожало больше всего — читайте дальше.

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Главное управление статистики Польши проанализировало данные за 2023 год и сравнило их с аналогичным периодом 2022 года. Вышло, что за первый квартал 2023 года стоимость содержания квартир и домов выросла в среднем на 21,3%.

Что подорожало больше всего

Давайте посмотрим на все показатели поподробнее. Далее указан процент роста цены на услугу за год:
  • оплата владельцам/содержателям дома (czynsz) — рост на 17,6%;
  • водоснабжение — рост на 4,8%;
  • вывоз мусора — рост на 8,2%;
  • водоотвод — рост на 9,9%;
  • электроснабжение — рост на 22,6%;
  • газоснабжение — рост на 18,5%;
  • теплоснабжение — рост на 39%.

Какая средняя коммуналка в Польше

Система оплаты коммунальных услуг в Польше сильно отличается от украинской. В государстве нет ЖКХ, потому жители многоквартирных домов либо создают сообщества, либо организуют кооперативы. Тарифы могут сильно отличаться в зависимости от того, в чьей собственности жилье — коммунальной или частной. В некоторых городах (как в Варшаве) более популярна фиксированная оплата, а в некоторых (как в Кракове) — счетчики.
Стоимость коммунальных услуг в Польше составляет в среднем около 400 — 650 злотых за двухкомнатную квартиру. Дома с газовым отоплением зимой могут потянуть более 850 злотых в месяц.

Что такое «‎чинш»

В стране существует понятие «czynsz» — фиксированные платежи, которые нужно платить ежемесячно. Это плата за услуги, на которые не установлен счетчик. Размер таких платежей может существенно отличаться даже в пределах одного города. В среднем сумма за админуслуги составляет до 250 злотых в месяц.
Важно! Часто в объявлениях об аренде жилья указывают стоимость без «чинша». Это создает иллюзию выгодной цены. Поэтому при выборе дома проверяйте, входит ли «‎чинш» в указанную стоимость.
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По материалам:
Телеканал 24
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