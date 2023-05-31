Без поднятия тарифа государственный Энергоатом не сможет обеспечивать население светом - член НКРЭКУ — Finance.ua

Без поднятия тарифа государственный Энергоатом не сможет обеспечивать население светом - член НКРЭКУ Сегодня 03:34 — Энергетика

Без поднятия тарифа государственный Энергоатом не сможет обеспечивать население светом - член НКРЭКУ

Государственная компания «Энергоатом» имеет дефицит средств и без повышения тарифа не сможет должным образом исполнять обязанности по поставке электрической энергии населению.

Об этом сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире «Эспрессо ТВ».

«Это решение (о повышении тарифов) будет принимать Кабмин. Мы как регулятор подали расчет той суммы стоимости электрической энергии, которая необходима, чтобы государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго, которые поставляют электрическую энергию нам — бытовым потребителям по льготному тарифу могли ее поставлять до конца 2023 и 2024 года. Финансовое состояние этих компаний крайне негативное. Энергоатом по состоянию на сегодняшний день имеет дефицит оборотных средств и является убыточным. Он не может должным образом выполнять возложенные на него специальные обязанности», — пояснила Бабий.

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Ранее НКРЭКУ подала в правительство расчеты о необходимости повышения тарифов на электроэнергию для населения до 2,88 грн/кВт.час.

По словам Ольги Бабий, эти цены примерно в 2 раза ниже рыночной и той, которую сегодня платят юридические лица.

«Рассчитанная нами цена в два раза ниже той рыночной цены электрической энергии, которая сейчас есть для бизнеса и для юридических лиц», — добавила член НКРЭКУ.

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Апостроф По материалам:

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