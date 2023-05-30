Массовые отключения света по Украине: в ДТЭК назвали причину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Массовые отключения света по Украине: в ДТЭК назвали причину

Энергетика
91
Массовые отключения света по Украине, сегодня, 30 мая, произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Причину снижения частоты еще выясняют.
Об этом сообщает ДТЭК.
«30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины», — говорится в сообщении.
Причину снижения частоты устанавливают специалисты «Укрэнерго». Энергетикам в 14:32 дали разрешение на возобновление электроснабжения.

Отключения света

Сегодня в ряде городов Украины сообщили об аварийных отключениях. Свет частично пропал в Броварах Киевской области, Харькове и области, Днепре, Павлограде, Одессе, Полтаве, Сумах, Запорожье, Виннице и других областях.
Также проблемы со светом зафиксировали в Киеве. По сообщениям ДТЭК, в центре столицы пропал свет из-за аварии. Об отключении электроэнергии сообщили в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева.
Также из-за срабатывания автоматики на энергетической сети пропал свет в Молдове. Власти заявляют, что отключилась линия Бельцы-Днестровск, поэтому обесточены центр и юг Молдовы.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.