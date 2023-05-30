Массовые отключения света по Украине: в ДТЭК назвали причину — Finance.ua

Массовые отключения света по Украине: в ДТЭК назвали причину Сегодня 16:14 — Энергетика

Массовые отключения света по Украине, сегодня, 30 мая, произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Причину снижения частоты еще выясняют.

Об этом сообщает ДТЭК.

«30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его повлекло за собой снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины», — говорится в сообщении.

Причину снижения частоты устанавливают специалисты «Укрэнерго». Энергетикам в 14:32 дали разрешение на возобновление электроснабжения.

Отключения света

Сегодня в ряде городов Украины сообщили об аварийных отключениях. Свет частично пропал в Броварах Киевской области, Харькове и области, Днепре, Павлограде, Одессе, Полтаве, Сумах, Запорожье, Виннице и других областях.

Также проблемы со светом зафиксировали в Киеве. По сообщениям ДТЭК, в центре столицы пропал свет из-за аварии. Об отключении электроэнергии сообщили в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева.

Также из-за срабатывания автоматики на энергетической сети пропал свет в Молдове. Власти заявляют, что отключилась линия Бельцы-Днестровск, поэтому обесточены центр и юг Молдовы.

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