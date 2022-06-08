Без налогов на 5 лет: Индонезия готовит новый визовый режим для айтишников — Finance.ua

Без налогов на 5 лет: Индонезия готовит новый визовый режим для айтишников

Сегодня 18:04 — Личные финансы

Без налогов на 5 лет: Индонезия готовит новый визовый режим для айтишников

Бали планируют превратить из классического пляжного курорта в райскую обитель для айтишников-иностранцев.

Об этом пишет Fortune

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщил, что страна разрабатывает новую визу «цифрового кочевника» для привлечения иностранцев с более высокими расходами. Планируется, что она будет действовать в течение пяти лет, и в этот период Индонезия не облагает налогом доходы айтишников, полученные от иностранных компаний (правда, остается НДС в размере 10%, что входит в стоимость почти всех товаров и услуг). Она станет самой долгой визой «цифрового кочевника» среди 33 стран, которые уже ввели такие визовые программы.

Министр пообещал ускорить выдачу виз и увеличить частоту полетов самолетов.

Какая из этого польза

Остров Бали давно популярен среди айтишников благодаря тропическому климату, развитой инфраструктуре и сравнительно низкой стоимости жизни. При этом живущие здесь «цифровые кочевники» в лучшем случае действуют в серой правовой зоне.

Почему так? На данный момент можно получить туристическую визу на 60 дней или временное разрешение на работу сроком на полгода (через кучу бюрократических процедур). Все, кто живет в Индонезии более 183 дней в году, автоматически становятся местными налоговыми резидентами. Следовательно, приходится платить налоги с зарубежных доходов — до 35% (если у вас годовой доход свыше $350 тысяч).

Это не самая жесткая налоговая ставка (в Великобритании вообще взимается 45% с порога $187 тысяч), но и не самая привлекательная. Дубай, например, предлагает годовую возобновляемую визу «цифрового кочевника» и не взимает налог на прибыль. Особенно она привлекательна, если ты уже заплатил из зарплаты налоги другой стране.

Нововведения упростят работу айтишников в Индонезии, не требуя от них продления визы каждые несколько месяцев и устраняя риск быстрой депортации за нарушение правил, снизит риск двойного налогообложения.

А в чем выгода Индонезии

Сфера туризма испытывает тяжелое постпандемическое восстановление. Но вместо того, чтобы пытаться достичь уровня до COVID с сотнями миллионов туристов в год, Индонезия нацелилась на 3–4 миллиона иностранцев с более длительным сроком пребывания и более высокими расходами.

Так, в случае повторения пандемии, индустрия туризма не «ляжет», и не придется сокращать 9 млн человек, как это произошло в 2020–2021 годах.

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