Какими новыми профессиями овладевают украинцы: где есть спрос — Finance.ua

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Какими новыми профессиями овладевают украинцы: где есть спрос

Личные финансы
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Какими новыми профессиями овладевают украинцы: где есть спрос
Какими новыми профессиями овладевают украинцы: где есть спрос
С начала 2025 г. 10 тыс. украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственные средства. Это возможность овладеть новой профессией, востребованной на рынке труда, или повысить квалификацию.
Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым обучаются за ваучер:
медсестра, повар, социальный работник, водитель, психолог.
Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Переобучение украинцев, предоставление им возможностей получить востребованную на рынке труда профессию или повысить квалификацию — одно из приоритетных направлений для Минэкономики. Мы запустили ряд учебных программ, благодаря которым люди могут изменить профессию на более актуальную сегодня, получить дополнительные профессиональные навыки и стать более конкурентоспособными. С начала этого года уже 10 000 украинцев взяли ваучер на овладение одной из 155 профессий и специальностей. В целом государство профинансировало обучение по ваучерам более чем на 100 млн грн», — отметила Юлия Свириденко.
Программа реализуется в рамках инициативы «Работа без барьеров». Больше всего ваучеров выдано для обучения по профессиям:
  • медсестринство — 2401;
  • повар — 851;
  • социальный работник — 721;
  • водитель — 681;
  • медицина — 438;
  • психолог — 425.
Среди участников программы — люди в возрасте 45+ (7601 украинец), ВПЛ (1467), люди с инвалидностью (574), ветераны и участники боевых действий (300).
Кто может получить ваучер?
Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:
  • люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, получившие ранения в результате военной агрессии или прошедшие плен.
Как получить услугу?
  • выбрать специальность, профессию и место обучения;
  • подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т. п.).
В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.
Сумма ваучера не может превышать 30280 грн. Если стоимость обучения выше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Справка Finance.ua:

  • В 2024 году программой воспользовались 23 тысячи украинцев, а общий объем финансирования составил 327 млн ​​грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров приняли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.

Взяти кредит до зарплати

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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