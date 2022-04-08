Куда переехали ІТ-специалисты из-за войны (карта миграции) — Finance.ua
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Куда переехали ІТ-специалисты из-за войны (карта миграции)

Сегодня 12:00Личные финансы
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Куда переехали ІТ-специалисты из-за войны (карта миграции)Куда переехали ІТ-специалисты из-за войны (карта миграции)
Аналитики портала Dou.ua составили карту, куда именно переезжали айтишники с начала войны в Украине.
В опросе приняли участие около 7 тысяч ІТ-специалистов. Как свидетельствует статистика, 60% респондентов были вынуждены покинуть свои дома.
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Куда переезжали в Украине

46% ІТ-специалистов переехали в более безопасное место именно в Украине.
Переезды затронули ІТ-специалистов со всей страны. Чаще переезжали айтишники из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а также из Киева (80%). Заметно реже из Сум — только 56% опрошенных покинули город после начала войны. Около половины специалистов покинули Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье. Значительную выдержку демонстрируют айтишники из Днепра: с начала войны только 38% из них отправились в более безопасные места.
Чаще всего ІТ-специалисты переезжали во Львовскую область — туда с началом войны релоцировались 11% всех опрошенных айтишников, или 23% переехавших в пределах Украины. На втором месте — Ивано-Франковская область (сюда мигрировали 6% украинских ІТ-специалистов) и Закарпатье (9%).

Куда переезжали за границу

Среди стран, куда айтишники выезжали после начала войны, лидирует Польша (сюда прибыли 35% выехавших за границу). Следующая по популярности — Германия (10%).
Интересно, что среди основных критериев выбора места для переезда — наличие там друзей и родственников (этот фактор указали 50% переехавших), безопасность (34%). Эти факторы были особенно важны при релокации в пределах Украины и несколько менее важны при релокации за границу. Выехавшие в другие страны по возможности тоже отправлялись к родственникам и друзьям (34%).
Инфографика: Dou.ua Инфографика: Dou.ua
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По материалам: Finance.ua
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