ТОП-15 горячих вакансий в Украине — Finance.ua

ТОП-15 горячих вакансий в Украине

Сегодня 17:02 — Личные финансы

В эти нелегкие времена для всей страны очень важно работать и поддерживать экономику. Поэтому делимся с вами свежей подборкой горячих вакансий на Work.ua.

Менеджер по продаже кровельных материалов, Хмельницкий

Rom LTD ищет в Хмельницком менеджера по продажам металлопрофиля, металлочерепицы . Работник будет заниматься продажей продукции компании, переговорами с клиентами, сопровождением от выявления потребности товара до поставки материалов на объект. От кандидатов ожидают высшего образования, лучше технического, опыта в активных продажах.

Работодатель указал зарплату 10 000-35 000 грн.

Консультант по поддержке клиентов со свободным знанием английского и немецкого, Киев

Customer Support Consultant (fluent German and English) ищут в Киеве. На работе этот специалист будет общаться с иностранными клиентами по телефону и в переписке. Для этого нужно очень хорошо владеть немецким и английским. Зарплата фиксированная, в долларах, указывает работодатель.

Кладовщики, разные города

Урожайной эта подборка вышла на вакансии кладовщиков:

Кладовщик на склад специй ищет агроиндустриальный холдинг МХП. Работать нужно в городе Мироновка Киевской области, на мясоперерабатывающем заводе «Легко». Зарплата не указана и работодатель обещает, что она будет стабильной и достойной. А вдобавок — бесплатную доставку на работу и с работы, продукцию компании по льготным ценам, обеды за 1 гривну. Кладовщика в Днепре ищет компания «Оптима-Фарм, ЛТД». Ему нужно будет работать со сканером, перемещать товар на складе и собирать медикаменты для аптек и медучреждений. Зарплата — 10 000-14 000 грн. MAKEUP кладовщики нужны в Днепре (на зарплату 10 000 грн) и в Броварах (на зарплату 12 000 грн). Среди обязанностей: отбор товара (косметика, средства по уходу и гигиены, парфюмерия) согласно заказам и упаковка товара.

Графический арт-директор, Киев

В Lazarev.Agency, агентство продуктового дизайна, в Киеве нужен Graphic Art Director . В этой должности человеку нужно будет руководить командой специалистов, генерировать идеи, проверять результат проектирования, оценивать соответствие запросам клиента.

В вакансии указано, что зарплата будет обсуждаться, будет зависеть от опыта кандидатов, предварительно составит от 2 000 до 3 000 долларов.

Sitecore Developer, Харьков

Вакансию Sitecore Developer разместила на Work.ua компания NIX. Специалиста ищут в Харькове (и можно откликнуться тем, кто может работать удаленно) для участия сразу в нескольких проектах. Среди задач указано: «Проектировать, разрабатывать и поддерживать решения на платформе Sitecore с использованием Sitecore Experience Platform, xDB, xConnect, интеграции поиска Azure, Sitecore MVC и Forms и других соответствующих технологий Sitecore».

Консультант информационной линии визового центра, Львов

Международный контакт-центр ARCE совместно с Визовым центром приглашает соискателей из Львова на должность консультанта информационной линии . От кандидатов ожидают знания украинского и английского языка, четкой дикции. Опыт консультации клиентов будет преимуществом, однако для новых работников также обучение.

Указана зарплата — 11 000 грн.

Швея, Львов

Также во Львове компания Woná Concept, занимающаяся изготовлением свадебных и вечерних платьев для клиентов из 48 стран мира, ищет швею на зарплату 15 000-25 000 грн. Оплата труда зависит от выработки.

От работников в этой должности ожидают навыков в пошиве и декорировании платьев, новичкам предложат пройти обучение.

Инженер-строитель, Луцк

Инженер-строитель нужен компании Modern Expo, занимающейся изготовлением современного торгового оборудования для магазинов. Специалиста ищут в Луцке. Среди его обязанностей будет предварительное обследование сооружений, сопровождение строительных процессов, организация и контроль выполнения работ на строительной площадке, сотрудничество с подрядчиками и т.д.

Со своей стороны компания предлагает комфортные условия работы, необходимую технику, возможности обучения, корпоративную культуру, которая мотивирует и заряжает позитивом.

Мастер производственной линии, Ровно

Мебельная фабрика «Морган Фенич» приглашает в свою команду мастера производственной линии . Человека, который будет руководить командой работников, будет следить за производственным процессом по изготовлению мягкой мебели и правильной эксплуатацией оборудования, вести документацию и т.д., ищут в Ровно.

Кандидатам требуется успешный опыт управления персоналом на производственных предприятиях, от 1 года. Зарплату будут обсуждать на собеседовании.

Специалист отдела кадров и подбора персонала, Киев

Вакансию специалиста отдела кадров и подбора персонала предлагает транспортная компания ООО «Агротеп» соискателям из Киева. В этой должности специалист будет заниматься размещением вакансий, созданием кадрового резерва, мониторингом условий работы и заработной платы в компании, ведением кадрового учета, оформлением документации и т.д.

Чтобы претендовать на должность, кандидаты должны иметь специализированное образование и навыки, опыт работы на аналогичной должности.

Курьеры, разные города

Курьеров (вело, мото, авто) на собственном транспорте приглашает на работу Glovo. Вакансии появились сразу в нескольких городах Украины, среди которых Буковель, Стрый, Мукачево, Коломыя, Винники и другие.

Надо будет доставлять небольшие заказы до 9 кг. Предлагаемая зарплата — до 15 000 грн, деньги будут выплачивать раз в неделю.

Продавец-консультант в медицинский магазин, Одесса

В Med-Magazin.ua, сеть салонов-магазинов, где можно купить товары для здоровья, нужен продавец-консультант . В магазине в Одессе нужно будет заниматься приемом и выкладкой товара, консультацией клиентов, обслуживанием на кассе.

Зарплата составит 10 000-12 000 грн.

Медик, Винница

Медицинского работника на предприятие ищет в Виннице сеть магазинов «Аврора». Обязанности медика в должности будут включать дежурство, оказание первой домедицинской помощи, сохранение здоровья работников, допуск водителей и операторов к работе на авто, оборудовании.

Для работы требуется профильное образование. Ежемесячная оплата труда составит 10 000 грн.

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