В Украине планируется усилить контроль над должниками при перерегистрации автомобилей — Finance.ua

В Украине планируется усилить контроль над должниками при перерегистрации автомобилей Сегодня 13:30 — Личные финансы

В Украине планируется усилить контроль над должниками при перерегистрации автомобилей

В Украине планируется изменить правила перерегистрации автомобилей для должников. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 9363 , касающийся цифровизации исполнительного производства.

Документ зарегистрировали еще в июне 2023 года по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Осенью 2024 года депутаты поддержали его в первом чтении.

Предлагается усовершенствовать взаимодействие государственных органов, банков и финансовых учреждений с системой исполнительного производства. В частности, будет обеспечена интеграция Единого реестра должников с другими базами данных, что исключит возможность отчуждения имущества должниками без выполнения обязательств. Также будет введен автоматизированный арест средств.

При продаже недвижимости или транспортного средства нотариус будет проверять реестр должников. Если собственник является должником, сделка не будет регистрироваться.

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Новые правила предполагают, что при перерегистрации или снятии с учета автомобиля обязательно будет проверяться наличие собственника в Едином реестре должников. В случае обнаружения такого факта, регистрационное действие будет запрещено, а информацию передадут исполнительной службе.

В то же время предусмотрены исключения: если перерегистрация не связана с отчуждением, если авто приобретается для погашения долга или передается безвозмездно после конфискации.

Законопроект также предлагает четко закрепить в законодательстве норму о запрете ведомственной регистрации транспортных средств для должников, числящихся в Едином реестре.

Autoconsulting По материалам:

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