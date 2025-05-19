Урожай потерян на 80%: цена повысится по меньшей мере на 30 процентов — Finance.ua
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Урожай потерян на 80%: цена повысится по меньшей мере на 30 процентов

Личные финансы
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Урожай потерян на 80%: цена повысится по меньшей мере на 30 процентов
Урожай потерян на 80%: цена повысится по меньшей мере на 30 процентов
Из-за весенних заморозков в этом году в Украине существенно подорожают фрукты — цена повысится по меньшей мере на 30 процентов.
Как рассказал глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, неблагоприятные погодные условия привели к потерям урожая косточковой группы плодовых деревьев, таких как абрикосы и персики.
«Действительно, если смотреть в контексте тех проблем, которые принесли погодные условия, особенно заморозки. Мы констатируем определенные потери в косточковой группе плодовых деревьев, таких как абрикосы, персики. Потери по некоторым предприятиям доходят до 80−100% и, соответственно, нехватка будет порождать рост цены», — сказал Марчук.
По его прогнозу, дефицит будет порождать рост цен.
Марчук предположил, что стоимость фруктов может возрасти до 30%.
Что подорожает
В частности, подорожают абрикосы, клубника, персики, вишня, черешня. Урожай яблок и груш пострадал несколько меньше.

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По материалам:
Glavred.info
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