Без человеческого фактора: строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически — Finance.ua

Без человеческого фактора: строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически Сегодня 19:24 — Казна и Политика

Без человеческого фактора: строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически

Документы на строительство от физических лиц будут рассматриваться автоматически. Решение будет принимать электронная система без участия людей за 10−15 минут вместо нескольких дней. Такой формат регистрации заявителей утвержден постановлением правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Ранее автоматические регистрации работали только через портал «Дія» — услугой пользовались до трети заявителей. Теперь автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ.

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Новые правила касаются объектов СС1, то есть возведения физическими лицами небольших жилых домов, хозяйственных построек (сарай, гараж) и объектов малой инфраструктуры. Теперь документы, поданные через ЦПАУ и внесенные администратором в электронный кабинет в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС, будут рассматриваться автоматически.

Что меняется:

Более быстрое оформление. Ранее документы для начала и завершения строительства рассматривались органами местного самоуправления и Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины — вручную от 1 до 10 дней. Теперь обработка будет длиться 10−15 минут. Меньше ошибок. ЕГЭССС будет осуществлять мониторинг и выявлять методологические или технические неточности в документах. Удобство для граждан. Если информация о целевом назначении земельного участка отсутствует в открытых реестрах, система автоматически проверит соответствие градостроительным условиям и ограничениям, строительному паспорту.

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