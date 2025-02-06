Без человеческого фактора: строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически — Finance.ua

Без человеческого фактора: строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически
Документы на строительство от физических лиц будут рассматриваться автоматически. Решение будет принимать электронная система без участия людей за 10−15 минут вместо нескольких дней. Такой формат регистрации заявителей утвержден постановлением правительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Ранее автоматические регистрации работали только через портал «Дія» — услугой пользовались до трети заявителей. Теперь автоматизация работает и для кабинета ЦПАУ.
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Новые правила касаются объектов СС1, то есть возведения физическими лицами небольших жилых домов, хозяйственных построек (сарай, гараж) и объектов малой инфраструктуры. Теперь документы, поданные через ЦПАУ и внесенные администратором в электронный кабинет в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС, будут рассматриваться автоматически.
Что меняется:
- Более быстрое оформление. Ранее документы для начала и завершения строительства рассматривались органами местного самоуправления и Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины — вручную от 1 до 10 дней. Теперь обработка будет длиться 10−15 минут.
- Меньше ошибок. ЕГЭССС будет осуществлять мониторинг и выявлять методологические или технические неточности в документах.
- Удобство для граждан. Если информация о целевом назначении земельного участка отсутствует в открытых реестрах, система автоматически проверит соответствие градостроительным условиям и ограничениям, строительному паспорту.
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