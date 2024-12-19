ЦПАУ переходят на электронную систему: правительство приняло соответствующее постановление — Finance.ua
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ЦПАУ переходят на электронную систему: правительство приняло соответствующее постановление

Казна и Политика
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ЦПАУ переходят на электронную систему: правительство приняло соответствующее постановление
ЦПАУ переходят на электронную систему: правительство приняло соответствующее постановление
Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) внедряют электронную систему «Вулик». Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины
«Кабмин утвердил постановление, нормирующее систему для автоматизации центров предоставления административных услуг „Вулик“», — говорится в сообщении.
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По словам Миницифры, «Вулик» автоматизирует запросы посетителей, обработку документов, проверку данных и даже создание отчетов.
«Это поможет украинцам тратить меньше времени на получение услуг в ЦПАУ, а администраторам — качественно оптимизировать этот процесс», — пояснили в министерстве.
Отмечается, что система создана, чтобы сделать обслуживание в ЦПАУ удобным для всех. Благодаря бесплатной электронной системе можно цифровизировать работу, что значительно упростит предоставление услуг людям.
Напомним, ранее в Центрах предоставления админуслуг расширили перечень сервисов:
  • люди, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины, получили возможность становиться на учет для получения санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно;
  • люди, имеющие право на льготу, а также члены их семей или опекуны теперь могут внести свои данные в Реестр льготников;
  • родители или другие законные представители детей, которые учатся в образовательных учреждениях на территориях радиоактивного загрязнения, и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, и не питаются в столовых этих учреждений, могут оформить ежемесячную денежную компенсацию.
По материалам:
Finance.ua
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