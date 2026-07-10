«Бесплатный» пробный период: как компании зарабатывают на вашей забывчивости
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Миллионы людей каждый день оформляют бесплатные пробные подписки на фильмы, музыку или программы. Однако после завершения тестового периода многие начинают платить автоматически, даже не заметив момента перехода на платный тариф.
Finance.ua исследовал, какие механизмы стоят за бесплатными пробными подписками и как пользователи часто попадают в ловушку автоматических списаний.
Один шаг к платной подписке
Бесплатный пробный период или Free Trial — возможность пользоваться сервисом без оплаты в течение определенного времени. Чаще он длится от нескольких дней до месяца.
Такую модель используют многие популярные платформы:
Netflix
Spotify
YouTube Premium
Canva Pro
Adobe Creative Cloud
Похожие предложения можно найти и среди сервисов, которыми активно пользуются украинцы — от онлайн кинотеатров до программ для работы и обучения.
На первый взгляд кажется, что компания просто дарит доступ к своему продукту. На самом деле, бесплатный период — это часть продуманной стратегии привлечения клиентов.
Почему компании готовы работать без прибыли первые 30 дней
Запуск бесплатного теста выглядит как потеря денег. Человек пользуется сервисом, но ничего не платит.
Однако компании рассчитывают на так называемую конверсию — переход части пользователей на платные тарифы после завершения тестового периода.
Условно из 100 человек, зарегистрировавшихся на пробный доступ, от 20 до 40 могут остаться платными клиентами. Особенно, если сервис или услуга им понравится.
Отдельный источник дохода связан с автоматическим продлением подписки. Многие пользователи:
не помнят дату завершения теста;
не читают условия использования;
откладывают отмену на потом.
В результате система автоматически списывает оплату за следующий месяц использования.
Почему отказаться от сервиса сложнее, чем кажется
После нескольких недель использования человек привыкает к сервису. Музыка без рекламы, фильмы в хорошем качестве или дополнительные функции программ быстро становятся частью ежедневной рутины.
Экономисты Ричард Талер и Даниэль Канеман описывали явление, известное как эффект владения. Люди начинают ценить то, чем уже пользуются, даже если раньше не считали это необходимым.
Цель таких изменений — сделать процесс оформления и прекращения подписки одинаково простым для пользователя.
Три минуты внимания могут сэкономить десятки долларов
Эксперты рекомендуют проверять условия еще до оформления пробного доступа.
Перед регистрацией следует:
внимательно читать правила использования;
проверять дату завершения тестового периода и стоимость будущей подписки.
После активации сервиса рекомендуют:
установить напоминание в календаре;
записать дату списания и периодически проверять банковские выписки.
Для дополнительной безопасности пользователи могут использовать виртуальные карты, устанавливать лимиты на платежи и отменять подписку сразу после активации тестового периода, если сервис позволяет сохранить доступ до его завершения.
Бесплатные пробные периоды редко являются действительно бесплатными. Многие компании используют психологические механизмы, автоматическое продление подписки и сложные процедуры отмены, чтобы превратить забывчивых пользователей в постоянных платных клиентов. Следовательно, вышеописанный подход поможет контролировать расходы и избегать неожиданных списаний после завершения бесплатного доступа.