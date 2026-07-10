«Бесплатный» пробный период: как компании зарабатывают на вашей забывчивости Сегодня 09:50

Подписка на Netflix

Миллионы людей каждый день оформляют бесплатные пробные подписки на фильмы, музыку или программы. Однако после завершения тестового периода многие начинают платить автоматически, даже не заметив момента перехода на платный тариф.

Finance.ua исследовал, какие механизмы стоят за бесплатными пробными подписками и как пользователи часто попадают в ловушку автоматических списаний.

Один шаг к платной подписке

Бесплатный пробный период или Free Trial — возможность пользоваться сервисом без оплаты в течение определенного времени. Чаще он длится от нескольких дней до месяца.

Такую модель используют многие популярные платформы:

Netflix

Spotify

YouTube Premium

Canva Pro

Adobe Creative Cloud

Похожие предложения можно найти и среди сервисов, которыми активно пользуются украинцы — от онлайн кинотеатров до программ для работы и обучения.

На первый взгляд кажется, что компания просто дарит доступ к своему продукту. На самом деле, бесплатный период — это часть продуманной стратегии привлечения клиентов.

Почему компании готовы работать без прибыли первые 30 дней

Запуск бесплатного теста выглядит как потеря денег. Человек пользуется сервисом, но ничего не платит.

Однако компании рассчитывают на так называемую конверсию — переход части пользователей на платные тарифы после завершения тестового периода.

Условно из 100 человек, зарегистрировавшихся на пробный доступ, от 20 до 40 могут остаться платными клиентами. Особенно, если сервис или услуга им понравится.

Отдельный источник дохода связан с автоматическим продлением подписки. Многие пользователи:

не помнят дату завершения теста;

не читают условия использования;

откладывают отмену на потом.

В результате система автоматически списывает оплату за следующий месяц использования.

Почему отказаться от сервиса сложнее, чем кажется

После нескольких недель использования человек привыкает к сервису. Музыка без рекламы, фильмы в хорошем качестве или дополнительные функции программ быстро становятся частью ежедневной рутины.

Экономисты Ричард Талер и Даниэль Канеман описывали явление, известное как эффект владения. Люди начинают ценить то, чем уже пользуются, даже если раньше не считали это необходимым.

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Работает и обычная сила привычки. Если пользователь каждый день слушает музыку, просматривает сериалы, сохраняет файлы в облаке, работает с документами, то отказ от сервиса часто вызывает дискомфорт.

Добавляется еще один фактор — прокрастинация. Многие откладывают отмену подписки, думая: «Сделаю это завтра». Но иногда завтра наступает уже после автоматического списания средств.

Ловушки в интерфейсе: как работают темные паттерны

В сфере цифровых сервисов давно используется понятие <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9EYXJrX3BhdHRlcm 4 /dXRtX3NvdXJjZT1jaGF0Z3B0LmNvbSI==>Dark Patterns или «Темные паттерны».

Термин предложил британский исследователь Гарри Бриналл для описания дизайнерских решений, подталкивающих пользователя к выгодным для компании действиям.

Самые распространенные примеры:

Автоматическое продление подписки

После завершения тестового периода система самостоятельно активирует платный тариф и списывает денежные средства.

Скрытые условия

Информация о предстоящей оплате может быть указана мелким шрифтом или размещена в разделах, которые редко открывают пользователи.

Сложная процедура отказа

Оформить подписку можно в один клик. Для ее отмены иногда приходится проходить несколько страниц настроек и подтверждений.

Манипулятивные сообщения

Перед отказом от сервиса пользователь может увидеть сообщение типа:

«Вы потеряете все преимущества»;

«Ваш доступ будет ограничен»;

«Вы уверены, что хотите уйти?»

Такие сообщения создают психологическое давление и могут влиять на решения человека.

Мелкие суммы, которые незаметно превращаются в крупные расходы

Одним из главных источников дохода для многих сервисов остаются забытые подписки.

Человек может месяцами оплачивать доступ к платформе, которой почти не пользуется, особенно если сумма подписки небольшая.

Еще одна особенность состоит в том, что мелкие платежи кажутся незначительными для общего бюджета.

Например:

Подписка стоит 100 гривен в месяц. В год это уже 1200 гривен. Если таких сервисов несколько, сумма становится еще больше.

Помимо денег компании получают и ценную информацию о пользователях:

электронные адреса;

статистику использования;

данные о поведении в сервисе;

информацию об интересах и предпочтениях.

Эти данные помогают улучшать рекламные кампании и увеличивать продажи.

Регуляторы начали ужесточать правила для цифровых сервисов

В разных странах вопросы автоматических подписок все чаще попадают в поле зрения регуляторов.

Основные требования, продвигаемые регуляторами:

понятные условия использования;

уведомление о завершении тестового периода;

простая процедура отмены;

запрет обманчивых элементов интерфейса.

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Цель таких изменений — сделать процесс оформления и прекращения подписки одинаково простым для пользователя.

Три минуты внимания могут сэкономить десятки долларов

Эксперты рекомендуют проверять условия еще до оформления пробного доступа.

Перед регистрацией следует:

внимательно читать правила использования;

проверять дату завершения тестового периода и стоимость будущей подписки.

После активации сервиса рекомендуют:

установить напоминание в календаре;

записать дату списания и периодически проверять банковские выписки.

Для дополнительной безопасности пользователи могут использовать виртуальные карты, устанавливать лимиты на платежи и отменять подписку сразу после активации тестового периода, если сервис позволяет сохранить доступ до его завершения.

Бесплатные пробные периоды редко являются действительно бесплатными. Многие компании используют психологические механизмы, автоматическое продление подписки и сложные процедуры отмены, чтобы превратить забывчивых пользователей в постоянных платных клиентов. Следовательно, вышеописанный подход поможет контролировать расходы и избегать неожиданных списаний после завершения бесплатного доступа.

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