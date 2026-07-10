В Вишневом был склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома» — Зеленский Сегодня 10:29

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара в Вишневом Киевской области был поражен склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».

Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения со СМИ, передает

По словам президента, в результате удара пострадало большое количество людей, есть погибшие и раненые.

«Совершенно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот состав. Пострадало большое количество людей, большое количество потерь», — заявил Зеленский.

Открыто уголовное производство

Он сообщил, что уже получил всю информацию о произошедшем от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генерального прокурора. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

«Люди должны будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно будут увольнения в „Укроборонпроме“, потому что склад был одного из предприятий „Укроборонпрома“», — отметил президент.

Что известно об атаке на Вишневое

В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав рекордные 419 средств воздушного нападения (68 ракет и 351 БпЛА). От российской атаки в ночь на 6 июля больше всего в Киевской области пострадало Вишневое.

В результате попаданий и многочисленных пожаров уничтожена застройка на пяти улицах. В зоне поражения оказались более 200 частных домов, значительная часть из которых получили повреждения или были разрушены. Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов спасатели проводили эвакуацию жителей.

Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов. В многоэтажках выбиты 1692 окна, а еще 65 обращений поступило от представителей бизнеса, чье имущество пострадало из-за атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой заявил , что объект, где произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

Кабинет Министров поручил ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета в поддержку общины Вишневого в Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела.

Українська правда По материалам:

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