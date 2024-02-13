Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности — Finance.ua

Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности
Бесконтактная оплата с помощью телефона — это один из современных способов для удобного и безопасного осуществления платежей, пишет Финкульт.
Прежде всего это дает удобства потребителям, которые могут производить платежи, лишь коснувшись экрана своего смартфона. Больше не нужно искать бумажник или карту — ваш телефон становится электронным кошельком.
Бесконтактная оплата с помощью телефона — это способ осуществления платежей, при котором пользователь может произвести транзакцию, используя свой смартфон с поддержкой технологии беспроводной связи NFC. Когда пользователь приставляет свой смартфон к терминалу оплаты, данные для транзакции передаются непосредственно с телефона на терминал, что позволяет удобно и быстро совершать покупки без необходимости доставать физическую карту.
Преимущества бесконтактной оплаты телефоном
- Удобство. Пользователям не нужно носить карты или деньги с собой, а можно производить платежи только с помощью своего смартфона. Бесконтактная оплата возможна где угодно, где имеется связь с сетью мобильного оператора.
- Безопасность. Бесконтактная оплата с помощью телефона использует передовые технологии шифрования и аутентификации, что делает ее достаточно безопасным способом осуществления платежей.
- Быстрота. Пользователь просто прикладывает свой смартфон к терминалу оплаты — и транзакция осуществляется за несколько секунд.
Как оплачивать безопасно
Технологии шифрования и аутентификации обеспечивают защиту ваших финансовых данных и препятствуют возможным мошенническим атакам. Для безопасной бесконтактной оплаты соблюдайте следующие правила:
- не оставляйте телефон без присмотра и не передавайте его посторонним лицам. Каждая оплата смартфоном дополнительно защищена, так как информация о карте не передается во время транзакции. Данные вашей банковской карты не хранятся в смартфоне;
- деньги за одну покупку не могут списаться дважды. Терминал обрабатывает один платеж за раз и подает ответный звуковой сигнал;
- при оплате информация о платеже защищена уникальным кодом. Этот код невозможно использовать во второй раз для транзакции.
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