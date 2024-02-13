Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности — Finance.ua

Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности Сегодня 08:29 — Финтех и Карты

Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности

Бесконтактная оплата с помощью телефона — это один из современных способов для удобного и безопасного осуществления платежей, пишет Финкульт

Прежде всего это дает удобства потребителям, которые могут производить платежи, лишь коснувшись экрана своего смартфона. Больше не нужно искать бумажник или карту — ваш телефон становится электронным кошельком.

Читайте также Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами

Бесконтактная оплата с помощью телефона — это способ осуществления платежей, при котором пользователь может произвести транзакцию, используя свой смартфон с поддержкой технологии беспроводной связи NFC. Когда пользователь приставляет свой смартфон к терминалу оплаты, данные для транзакции передаются непосредственно с телефона на терминал, что позволяет удобно и быстро совершать покупки без необходимости доставать физическую карту.

Преимущества бесконтактной оплаты телефоном

Удобство. Пользователям не нужно носить карты или деньги с собой, а можно производить платежи только с помощью своего смартфона. Бесконтактная оплата возможна где угодно, где имеется связь с сетью мобильного оператора.

Безопасность. Бесконтактная оплата с помощью телефона использует передовые технологии шифрования и аутентификации, что делает ее достаточно безопасным способом осуществления платежей.



Быстрота. Пользователь просто прикладывает свой смартфон к терминалу оплаты — и транзакция осуществляется за несколько секунд.

Как оплачивать безопасно

Технологии шифрования и аутентификации обеспечивают защиту ваших финансовых данных и препятствуют возможным мошенническим атакам. Для безопасной бесконтактной оплаты соблюдайте следующие правила:

не оставляйте телефон без присмотра и не передавайте его посторонним лицам. Каждая оплата смартфоном дополнительно защищена, так как информация о карте не передается во время транзакции. Данные вашей банковской карты не хранятся в смартфоне;

деньги за одну покупку не могут списаться дважды. Терминал обрабатывает один платеж за раз и подает ответный звуковой сигнал;



при оплате информация о платеже защищена уникальным кодом. Этот код невозможно использовать во второй раз для транзакции.



Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.