Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности — Finance.ua

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Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности

Финтех и Карты
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Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности
Бесконтактная оплата телефоном: основные правила безопасности
Бесконтактная оплата с помощью телефона — это один из современных способов для удобного и безопасного осуществления платежей, пишет Финкульт.
Прежде всего это дает удобства потребителям, которые могут производить платежи, лишь коснувшись экрана своего смартфона. Больше не нужно искать бумажник или карту — ваш телефон становится электронным кошельком.
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Бесконтактная оплата с помощью телефона — это способ осуществления платежей, при котором пользователь может произвести транзакцию, используя свой смартфон с поддержкой технологии беспроводной связи NFC. Когда пользователь приставляет свой смартфон к терминалу оплаты, данные для транзакции передаются непосредственно с телефона на терминал, что позволяет удобно и быстро совершать покупки без необходимости доставать физическую карту.

Преимущества бесконтактной оплаты телефоном

  • Удобство. Пользователям не нужно носить карты или деньги с собой, а можно производить платежи только с помощью своего смартфона. Бесконтактная оплата возможна где угодно, где имеется связь с сетью мобильного оператора.
  • Безопасность. Бесконтактная оплата с помощью телефона использует передовые технологии шифрования и аутентификации, что делает ее достаточно безопасным способом осуществления платежей.
  • Быстрота. Пользователь просто прикладывает свой смартфон к терминалу оплаты — и транзакция осуществляется за несколько секунд.

Как оплачивать безопасно

Технологии шифрования и аутентификации обеспечивают защиту ваших финансовых данных и препятствуют возможным мошенническим атакам. Для безопасной бесконтактной оплаты соблюдайте следующие правила:
  • не оставляйте телефон без присмотра и не передавайте его посторонним лицам. Каждая оплата смартфоном дополнительно защищена, так как информация о карте не передается во время транзакции. Данные вашей банковской карты не хранятся в смартфоне;
  • деньги за одну покупку не могут списаться дважды. Терминал обрабатывает один платеж за раз и подает ответный звуковой сигнал;
  • при оплате информация о платеже защищена уникальным кодом. Этот код невозможно использовать во второй раз для транзакции.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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