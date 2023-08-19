Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами — Finance.ua
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Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами

Финтех и Карты
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Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами
Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами
По результатам второго квартала Украина вошла в Топ-5 стран мира по числу бесконтактных оплат гаджетами.
Об этом свидетельствует статистика Mastercard.
«Украина продолжает уверенно идти по пути активной диджитализации, в том числе и в оплатах. Так, доля расчетов смартфонами и гаджетами из NFC среди всех бесконтактных оплат с картами Mastercard в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60%», — говорится в сообщении.
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По словам Юрия Батхина, вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове, уже пять лет подряд Украина традиционно входит в десятку стран — лидеров по количеству NFC-оплат цифровыми картами.
«По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США», — отметила Батхина.
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На сегодня уже 95% всех оплат картами Mastercard в физических торговых точках в Украине — бесконтактные. Среди самых популярных категорий — продуктовый ритейл, питание, одежда и обувь, а также автозаправочные станции.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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