Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами — Finance.ua

Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами Сегодня 12:25 — Финтех и Карты

Украина вошла в Топ-5 стран по количеству бесконтактных оплат гаджетами

По результатам второго квартала Украина вошла в Топ-5 стран мира по числу бесконтактных оплат гаджетами.

Об этом свидетельствует статистика Mastercard

«Украина продолжает уверенно идти по пути активной диджитализации, в том числе и в оплатах. Так, доля расчетов смартфонами и гаджетами из NFC среди всех бесконтактных оплат с картами Mastercard в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60%», — говорится в сообщении.

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По словам Юрия Батхина, вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове, уже пять лет подряд Украина традиционно входит в десятку стран — лидеров по количеству NFC-оплат цифровыми картами.

«По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США», — отметила Батхина.

На сегодня уже 95% всех оплат картами Mastercard в физических торговых точках в Украине — бесконтактные. Среди самых популярных категорий — продуктовый ритейл, питание, одежда и обувь, а также автозаправочные станции.

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