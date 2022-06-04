Бермудские острова планируют стать крупнейшим криптовалютным центром в мире — Finance.ua
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Бермудские острова планируют стать крупнейшим криптовалютным центром в мире

Сегодня 19:36Технологии&Авто
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Бермудские острова делают ставку на ясность законодательства в отношении цифровых активов. Теперь бермудские банки будут использовать четкую нормативно-правовую базу, чтобы привлечь еще большее количество криптопроектов и компаний.
Островная страна (по факту это собственность Британии входит в число ее заморских территорий) — одна из немногих в мире, которые ввели полную систему управления цифровыми активами.
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Бермудские чиновники считают, что опыт международной торговли (на которую приходится почти треть всего ВВП страны) вместе с квалифицированными местными работниками могут стать основой для развития сектора криптовалюты на островах, а в перспективе поможет стать крупнейшим криптохабом в мире.
В Министерстве экономики и труда Бермудских островов заявили, что знают о недавней девальвации цен на цифровые активы, но это не пошатнуло их уверенность в способности острова стать криптохабом.

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По материалам: noworries
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