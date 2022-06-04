В Сальвадоре признали неготовность к выпуску Bitcoin-облигаций в ближайшее время — Finance.ua

В Сальвадоре признали неготовность к выпуску Bitcoin-облигаций в ближайшее время

В настоящее время не сложились благоприятные условия для размещения Сальвадором Bitcoin-облигаций на $1 млрд. Об этом заявил министр финансов страны Алехандро Селайя, пишет The Block

Сальвадор планировал выпустить первые Bitcoin-облигации на $1 млрд к 15–20 марта. В случае успеха власти были готовы провести дополнительную эмиссию на $500 млн.

22 марта Минфин Сальвадора отложил выпуск из-за ухудшения конъюнктуры и необходимости доработать законодательство.

Экономисты опасаются объявления страной дефолта в январе 2023 года, когда предстоит погасить облигации в фиате на сумму $800 млн.

Экономист Центральноамериканского института финансовых исследований (ICEFI) Рикардо Кастанеда оценил потребность Сальвадора в ликвидности до 2024 года в $3 млрд.

Селайя в ходе обращения к гражданам сообщил о ведущихся переговорах с МВФ.

Министр финансов также проинформировал, что власти продали часть приобретенных биткоинов для финансирования больницы для домашних животных. Необходимые $4 млн на эти цели правительство получило «в результате роста первой криптовалюты». Чиновник подчеркнул, что ведомство не продает накопленные монеты.

Напомним, 9 мая Сальвадор приобрел 500 BTC по средней цене ~$30 744, доведя объем своих резервов до 2301 BTC.

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