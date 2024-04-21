Бензиновые авто: какие самые популярные в этом году — Finance.ua

Бензиновые авто: какие самые популярные в этом году
Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев. В первом квартале 2024 года украинский автопарк пополнили более 7,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечено, что это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
И хотя их рыночная доля по сравнению с I кв. В 2023 году уменьшилась на 8%, бензиновые авто охватили 43% рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.
ТОП-10 моделей новых бензиновых легковушек
- Toyota RAV4 — 504 проданных авто;
- Renault Duster — 489 ед;
- Mazda CX-5 — 420 ед.;
- Kia Sportage — 392 ед;
- Skoda Scala — 344 ед;
- Hyundai Tucson — 297 ед.;
- Skoda Octavia — 266 ед;
- Suzuki S-Cross — 257 ед;
- Peugeot Landtrek — 230 ед.;
- Suzuki Vitara — 228 ед.
Напомним, в марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
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