Бензиновые авто: какие самые популярные в этом году — Finance.ua

Бензиновые авто: какие самые популярные в этом году Сегодня 18:02 — Технологии&Авто

Бензиновые авто: какие самые популярные в этом году, oneclick.ua

Автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями, остаются самыми популярными среди украинцев. В первом квартале 2024 года украинский автопарк пополнили более 7,1 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечено, что это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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И хотя их рыночная доля по сравнению с I кв. В 2023 году уменьшилась на 8%, бензиновые авто охватили 43% рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.

ТОП-10 моделей новых бензиновых легковушек

Toyota RAV4 — 504 проданных авто;

Renault Duster — 489 ед;



Mazda CX-5 — 420 ед.;



Kia Sportage — 392 ед;



Skoda Scala — 344 ед;



Hyundai Tucson — 297 ед.;



Skoda Octavia — 266 ед;



Suzuki S-Cross — 257 ед;



Peugeot Landtrek — 230 ед.;



Suzuki Vitara — 228 ед.



Напомним, в марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Укравтопром По материалам:

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