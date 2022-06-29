Беларусь хочет платить по еврооблигациям в белорусских рублях — Finance.ua

Беларусь хочет платить по еврооблигациям в белорусских рублях Сегодня 11:43 — Мир

Беларусь будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за невозможности проведения платежей в инвалюте в связи с западными санкциями.

Об этом сообщило правительство республики.

«Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем владельцам еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Согласно решению властей, выполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.

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Ранее правительство беларуси решило, что будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северным инвестиционным банком (СИБ) в белорусских рублях.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. В последний раз беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $730. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал». В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.

Напомним, рейтинговое агентство Moody’s сообщило о дефолте россии из-за того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигаций на сумму $100 млн.

Выплаты не поступили на счета инвесторов на момент окончания 30-дневного льготного периода, поэтому агентство рассматривает это как событие дефолта.

В Moody’s также прокомментировали указ президента России Владимира Путина от 22 июня, которым россия определила, что будет выплачивать все внешние долги рублями. Агентство утверждает, что такое событие тоже рассматривало бы как дефолт для облигаций, не допускающих возможности уплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.

Фінансовий клуб По материалам:

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