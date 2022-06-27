США расширят санкционный список россиян — Finance.ua

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США расширят санкционный список россиян

Мир
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США расширят санкционный список россиян
США расширят санкционный список россиян
США намерены ввести санкции в отношении еще около 500 российских чиновников.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Государственный департамент введет визовые ограничения в отношении примерно 500 чиновников за угрозу или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
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«Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против действующих в Украине частных военных компаний, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных россией высокопоставленных должностных лиц на блокадных или занятых силами рф территориях, в том числе министров и мэров спорных городов», — отмечают в Белом доме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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