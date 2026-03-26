БЭБ разоблачило миллионное хищение на закупках квадрокоптеров для военных

Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершило досудебное расследование по делу возможного хищения бюджетных средств, выделенных на закупку квадрокоптеров для Сил обороны Украины. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Детали дела

Следствие установило, что в 2023 году один из департаментов городского совета закупил 90 квадрокоптеров на сумму почти 14,5 млн. грн. Чиновники органа местного самоуправления вместе с директором общества-поставщика искусственно завысили стоимость оборудования. В результате их действий бюджету общины был нанесен ущерб более чем на 2,6 млн грн.
Кроме того, один из работников департамента оформил документы о получении техники при отсутствии ее фактической поставки. Это стало основанием для перечисления полной суммы средств подрядчику.
В дальнейшем директор предприятия легализовал полученные средства: переводил на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, после чего обналичивал и использовал по своему усмотрению.

Врученные подозрения

Трем чиновникам органа местного самоуправления и руководителю общества объявлено подозрение. Действия фигурантов квалифицированы по статьям 364, 209 и 366 Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и легализации имущества, полученного преступным путем.
Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
