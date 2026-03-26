БЭБ разоблачило миллионное хищение на закупках квадрокоптеров для военных
Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершило досудебное расследование по делу возможного хищения бюджетных средств, выделенных на закупку квадрокоптеров для Сил обороны Украины. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Детали дела
Следствие установило, что в 2023 году один из департаментов городского совета закупил 90 квадрокоптеров на сумму почти 14,5 млн. грн. Чиновники органа местного самоуправления вместе с директором общества-поставщика искусственно завысили стоимость оборудования. В результате их действий бюджету общины был нанесен ущерб более чем на 2,6 млн грн.
Кроме того, один из работников департамента оформил документы о получении техники при отсутствии ее фактической поставки. Это стало основанием для перечисления полной суммы средств подрядчику.
В дальнейшем директор предприятия легализовал полученные средства: переводил на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, после чего обналичивал и использовал по своему усмотрению.
Врученные подозрения
Трем чиновникам органа местного самоуправления и руководителю общества объявлено подозрение. Действия фигурантов квалифицированы по статьям 364, 209 и 366 Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и легализации имущества, полученного преступным путем.
Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
Выплаты и премии: в ГП «Документ» выявили нарушений более чем на 70 миллионов
Геофизик продавал данные о нефтегазовых месторождениях Львовщины и получил 2 года — подробности
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Отбор газа более чем на 17 млн грн: в Черкассах будут судить экс-руководителя предприятия
Подпольная типография долларов: в суд передали дело в отношении одного из участников группы