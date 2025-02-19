БЭБ разоблачило масштабное подпольное производство батареек в Киевской области — Finance.ua

БЭБ разоблачило масштабное подпольное производство батареек в Киевской области Сегодня 19:33 — Криминал

БЭБ разоблачило масштабное подпольное производство батареек в Киевской области

Детективы территориального управления вместе с оперативниками Киберполиции разоблачили группу лиц, организовавших производство, оптовую и розничную продажу поддельных батареек под видом известного международного бренда в четырех областях.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ Украины.

В пресс-службе отметили, что сотрудники госорганов изъяли оборудование для производства и упаковки батареек, полиграфию с маркировкой международного бренда, комплектующие для изготовления продукции и более 37 тыс. единиц готового продукта.

Читайте также БЭБ сообщило 13 подозрений участникам организованных групп в растрате госсредств

Ориентировочная стоимость изъятого товара — более 2 млн грн.

Изъятую продукцию, как говорят в БЭБ, направили на прохождение необходимых судебных экспертиз.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.