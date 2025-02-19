БЭБ разоблачило масштабное подпольное производство батареек в Киевской области — Finance.ua

БЭБ разоблачило масштабное подпольное производство батареек в Киевской области
Детективы территориального управления вместе с оперативниками Киберполиции разоблачили группу лиц, организовавших производство, оптовую и розничную продажу поддельных батареек под видом известного международного бренда в четырех областях.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ Украины.
В пресс-службе отметили, что сотрудники госорганов изъяли оборудование для производства и упаковки батареек, полиграфию с маркировкой международного бренда, комплектующие для изготовления продукции и более 37 тыс. единиц готового продукта.
Ориентировочная стоимость изъятого товара — более 2 млн грн.
Изъятую продукцию, как говорят в БЭБ, направили на прохождение необходимых судебных экспертиз.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном использовании знака для товаров и услуг, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере.
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