БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн

Криминал
64
БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн
БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн
Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра.
Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики укрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн.
Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.
Анилитики БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность «конвертационного центра». По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также были обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.
Читайте также
Сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ведется следователями Главного следственного управления НП Украины при аналитическом сопровождении Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.