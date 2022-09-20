БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн — Finance.ua

БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн Сегодня 09:44 — Криминал

БЭБ разоблачило «конвертационный центр» с оборотом более 3,5 млрд грн

Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра.

Используя фиктивные предприятия, преступная группа помогала реальному сектору экономики укрывать и обналичивать свои доходы. Ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн.

Правоохранители исследовали деятельность Госгеокадастра одного из районов Киевской области и установили, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений относительно передачи земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Анилитики БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачили деятельность «конвертационного центра». По результатам проведенных обысков в одном из офисных помещений изъято 346 печатей субъектов хозяйствования среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Также были обнаружены печати благотворительных организаций, которые в настоящее время проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.

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Сотрудники БЭБ и Национальной полиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов причастных к преступной деятельности. Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ведется следователями Главного следственного управления НП Украины при аналитическом сопровождении Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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