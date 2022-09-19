Какая собственность россиян и белорусов уже арестована в Украине — Finance.ua

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Какая собственность россиян и белорусов уже арестована в Украине

Казна и Политика
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Какая собственность россиян и белорусов уже арестована в Украине
Какая собственность россиян и белорусов уже арестована в Украине
Арестованные активы, связанные с государством-агрессором, передаются в управление АРМА. Названы наиболее знаковые объекты, которые уже попали под арест в Украине.
Процесс поиска, ареста и конфискации российских и белорусских активов в Украине уже запущен. Арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В АРМА уточнили, что в Украине с апреля 2022 года суды приняли более 170 постановлений о передаче активов в управление агентству. Это в разы больше, чем за все предыдущие годы работы АРМА с 2015 года. На российские и белорусские активы приходится около 2/3 принятых решений.
Как пишет Фокус, Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), называет следующие прецеденты ареста российских и белорусских активов:
  • ценные бумаги кипрских компаний Михаила Фридмана и его собственная доля в Альфа-Банке (Украина);
  • доля российской компании «РУСАЛ» в Николаевском глиноземном заводе (владелец — россиянин Олег Дерипаска);
  • Демуринский ГКЗ (владелец — Михаил Шелков);
  • Карпатнефтехим (владельцы — Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий);
  • два бетонных завода AEROC (владеет Андрей Молчанов);
  • производитель пищевых полуфабрикатов ТМ «Ермолино» (владелец — Илья Александров);
  • парфюмерная сеть Brocard (владеет Татьяна Володина);
  • доля в ТРЦ Ocean Plaza (владелец — Аркадий Ротенберг);
  • сеть заправок AMIC (формально владеют граждане Австрии, но связівают с российским «Лукойлом»);
  • гостиницы «Лыбидь» в Киеве и «Днестр» во Львове (владеет Наталья Селиванова);
  • Киевский картонно-бумажный комбинат (владелец — Владимир Крупчак);
  • активы Газпрома, Росатома, Ростеха и Татнефти (полная или частичная государственная собственность рф);
  • топливная компания «БНК-Украина» (беларусь);
  • нефтесервисная компания «Сервис-Ойл» (беларусь);
  • ряд других компаний, владельцами которых выступают граждане беларуси;
  • имущество белорусских компаний (фуры, вагоны).
Однако далеко не все имущество белорусов и россиян, арестованное в Украине, уже передали в управление АРМА.
Недвижимость, доли в уставных капиталах или транспорт, которые поступили в управление АРМА, по решению суда агентство может передать в управление. Для отбора управляющих в АРМА уже объявило более 120 публичных конкурсов и уже выбрали управляющих для следующих активов:
  • Глуховского карьера кварцитов;
  • российских морских судов;
  • ряда объектов недвижимости;
  • транспорта и спецтехники.
Также АРМА при участии правительства передало в управление госкомпаниям следующие стратегические активы:
  • сеть АЗС Glusco (связана с пророссийским бизнесменом Виктором Медведчуком), на базе которой «Нафтогаз» планирует открыть новую сеть автозаправок U.GO;
  • 26 региональных операторов газораспределительных систем.
По материалам:
Фокус
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