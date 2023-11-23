БЭБ разоблачило биоэтаноловый завод на уклонении от уплаты 100 млн грн налогов — Finance.ua
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БЭБ разоблачило биоэтаноловый завод на уклонении от уплаты 100 млн грн налогов

Криминал
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БЭБ разоблачило биоэтаноловый завод на уклонении от уплаты 100 млн грн налогов
БЭБ разоблачило биоэтаноловый завод на уклонении от уплаты 100 млн грн налогов, Фото: esbu.gov.ua
Во Львовской области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на заводе по производству биоэтанола в Хмельницкой области. Предварительно сумма нанесенного ущерба превышает 100 млн грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствием установлено, что завод реализовывал биоэтанол под видом других товарных позиций, по которым не уплачивается акцизный налог. Производственная мощность предприятия составляет около 80 тонн в сутки.
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Детективы провели обыски в головном офисе, а также на производственных мощностях, изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц предприятия.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливается нанесенный государству ущерб, решается вопрос проведения экспертиз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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