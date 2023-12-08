БЭБ разоблачила незаконную продажу электронных сигарет: изъяли продукцию на 40 миллионов — Finance.ua

БЭБ разоблачила незаконную продажу электронных сигарет: изъяли продукцию на 40 миллионов Сегодня 08:37 — Криминал

БЭБ разоблачила незаконную продажу электронных сигарет: изъяли продукцию на 40 миллионов

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабную схему реализации жидкости к сигаретам, электронные сигареты и компонующие без марок акцизного налога.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что подакцизный товар незаконно продавала группа в нескольких западных областях.

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Детективы одновременно провели более 20 обысков в складских, офисных помещениях и сети магазинов. В результате было обнаружено и изъято более 20 тыс. незаконно изготовленных электронных сигарет, большое количество жидкостей для наполнения электронных сигарет, наборов для смешивания жидкостей, ароматизаторы, картриджи со смесью для курения.

Ориентировочная сумма изъятого имущества составляет более 40 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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