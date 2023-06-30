БЭБ изъяло у одной из сетей АЗС горючего на 260 миллионов гривен — Finance.ua
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БЭБ изъяло у одной из сетей АЗС горючего на 260 миллионов гривен

Криминал
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БЭБ изъяло у одной из сетей АЗС горючего на 260 миллионов гривен
БЭБ изъяло у одной из сетей АЗС горючего на 260 миллионов гривен, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности разоблачило должностных лиц компании — оператора автозаправочных станций в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Работники общества организовали незаконный оборот горюче-смазочных материалов. Они покупали фальсифицированное дизтопливо и бензин марок А92 и А95, которое в дальнейшем перепродавали через сеть собственных АЗС на территории одной из областей.
Покупка топлива производилась без документов, подтверждающих качественные характеристики топлива, а хозяйственная деятельность велась без уплаты акцизного налога.
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Такие действия должностных лиц компании привели к уклонению от уплаты налогов в размере около 30 млн грн.
Детективы БЭБ провели обыски на территории административных, складских, офисных помещений компании и АЗС. Изъято более 5,8 млн литров незаконно приобретенного горючего, документы финансово-хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с контрагентами, документы бухгалтерского и налогового учетов. Ориентировочная стоимость изъятого топлива составляет более 260 млн грн.
В настоящее время осуществляется подготовка к проведению экспертиз и устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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