БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок — Finance.ua

БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок
Бюро экономической безопасности и Европейский инвестиционный банк создают группу совместных расследований в сфере государственных закупок.
Об этом говорится на сайте БЭБ.
В пресс-службе бюро объясняют, что сотрудничество в этом направлении особенно актуально, поскольку так Украина получает финансовую и техническую поддержку.
Директор БЭБ Вадим Мельник объясняет, что в работе БЭБ и Департамента расследований ЕИБ есть много общего, например модели организации работы. Однако у европейского банка более мощные ресурсы, которых пока не хватает украинскому бюро.
«Ужесточение контроля за использованием средств международных партнеров позволит эффективно использовать их для восстановления Украины и поможет привлечь еще больше международных инвесторов на основе доверия и прозрачности», — добавил Мельник.
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