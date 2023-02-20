БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок

Казна и Политика
16
БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок
БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок
Бюро экономической безопасности и Европейский инвестиционный банк создают группу совместных расследований в сфере государственных закупок.
Об этом говорится на сайте БЭБ.
В пресс-службе бюро объясняют, что сотрудничество в этом направлении особенно актуально, поскольку так Украина получает финансовую и техническую поддержку.
Читайте также
Директор БЭБ Вадим Мельник объясняет, что в работе БЭБ и Департамента расследований ЕИБ есть много общего, например модели организации работы. Однако у европейского банка более мощные ресурсы, которых пока не хватает украинскому бюро.
«Ужесточение контроля за использованием средств международных партнеров позволит эффективно использовать их для восстановления Украины и поможет привлечь еще больше международных инвесторов на основе доверия и прозрачности», — добавил Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.