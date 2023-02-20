БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок — Finance.ua

БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок Сегодня 19:46 — Казна и Политика

БЭБ и ЕИБ создают группу для совместных расследований в сфере государственных закупок

Бюро экономической безопасности и Европейский инвестиционный банк создают группу совместных расследований в сфере государственных закупок.

Об этом говорится на сайте БЭБ.

В пресс-службе бюро объясняют, что сотрудничество в этом направлении особенно актуально, поскольку так Украина получает финансовую и техническую поддержку.

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Директор БЭБ Вадим Мельник объясняет, что в работе БЭБ и Департамента расследований ЕИБ есть много общего, например модели организации работы. Однако у европейского банка более мощные ресурсы, которых пока не хватает украинскому бюро.

«Ужесточение контроля за использованием средств международных партнеров позволит эффективно использовать их для восстановления Украины и поможет привлечь еще больше международных инвесторов на основе доверия и прозрачности», — добавил Мельник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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