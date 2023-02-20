В Правительстве обещают сделать государственные закупки более прозрачными — Finance.ua

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В Правительстве обещают сделать государственные закупки более прозрачными

Казна и Политика
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В Правительстве обещают сделать государственные закупки более прозрачными
В Правительстве обещают сделать государственные закупки более прозрачными
Кабинет Министров расширит перечень публикуемых в системе Prozorro закупочных данных.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство делает важные шаги к большей прозрачности и открытости в сфере государственных закупок и на заседании утвердило ряд изменений.
«Будет расширен перечень публикуемых в системе закупочных данных. Уменьшается количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы. Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны публиковаться в системе», — отметил Шмыгаль.
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Он добавил, что после начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности.
«Но мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски. Нулевая толерантность к коррупции для нас является ключевым принципом», — подчеркнул премьер-министр.
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Напомним, что после скандала с закупкой продовольствия для армии, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для военных, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.
Ранее издание «Зеркало недели» со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и собиралось обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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