В Верховной Раде планируют написать новый закон, чтобы избежать коррупции в закупках — Finance.ua

В Верховной Раде планируют написать новый закон, чтобы избежать коррупции в закупках Сегодня 11:28 — Казна и Политика

В Верховной Раде планируют написать новый закон, чтобы избежать коррупции в закупках

В Верховной Раде собираются написать закон, который сделает более прозрачными закупки во время военного положения. Так нардепы отреагировали на информацию, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания по завышенным ценам.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безуглая в Facebook рассказала, что в понедельник состоялось заседание комитета, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ДБР и СБУ, передает ЭП.

На комитет были представлены соответствующие контракты, а Министр обороны Алексей Резников доложил и объяснил детали.

У депутатов возникли вопросы по фирмам-поставщикам, потому что некоторые из них имеют признаки фирм-прокладок и могут быть связаны с бывшими поставщиками продовольствия для ВСУ.

Представители НАБУ в свою очередь сообщили на комитете, что открыли соответствующее уголовное производство, а ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Сам комитет со своей стороны пообещал ознакомиться с фирмами-поставщиками питания в ВСУ и инициировать закон о «частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения».

Также члены комитета пообещали «интенсифицировать меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок в комитете» и разобраться в ближайшее время относительно «вооружения, боеприпасов, вещевого обеспечения, горюче-смазочных материалов и т.д.».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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