БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха — Finance.ua

БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха Сегодня 07:40

БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности в г. Киеве наложило арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролируемого подсанкционным олигархом.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.

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Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.

В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.

Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, детективы Территориального управления БЭБ в Киеве наложили на него арест.

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