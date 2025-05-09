БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха — Finance.ua
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БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха

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БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха
БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности в г. Киеве наложило арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролируемого подсанкционным олигархом.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.
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Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, детективы Территориального управления БЭБ в Киеве наложили на него арест.
По материалам:
Finance.ua
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