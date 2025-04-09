Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен — Finance.ua

Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен Сегодня 07:45 — Казна и Политика

Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен

Высший антикоррупционный суд разрешил национализировать активы подсанкционного российского олигарха более чем на 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины по материалам Офиса Генерального прокурора к российской алюминиевой компании и ее подсанкционному владельцу. В доход государства взыскано свыше 440 тысяч тонн бокситов и 110 тысяч тонн глинозема металлургического общей стоимостью более 2 млрд грн», — сообщили в пресс-службе.

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Расследование установило, что конечным владельцем этого сырья является подсанкционный гражданин рф, владеющий крупнейшим в мире производителем алюминия.

Группа входящих в него компаний поставляла алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил рф.

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