Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен — Finance.ua
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Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен

Казна и Политика
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Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен
Украина национализировала активы российского олигарха на 2 миллиарда гривен
Высший антикоррупционный суд разрешил национализировать активы подсанкционного российского олигарха более чем на 2 миллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины по материалам Офиса Генерального прокурора к российской алюминиевой компании и ее подсанкционному владельцу. В доход государства взыскано свыше 440 тысяч тонн бокситов и 110 тысяч тонн глинозема металлургического общей стоимостью более 2 млрд грн», — сообщили в пресс-службе.
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Расследование установило, что конечным владельцем этого сырья является подсанкционный гражданин рф, владеющий крупнейшим в мире производителем алюминия.
Группа входящих в него компаний поставляла алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса. Эти компании непосредственно производят военную технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил рф.
По материалам:
Finance.ua
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