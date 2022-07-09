Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн — Finance.ua

Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Читайте также Джо Байден объявил о предоставлении 225 миллионов долларов дополнительной помощи Украине

В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины «на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку».

Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете безопасности для Украины объемом 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.