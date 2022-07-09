Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн — Finance.ua
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Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Казна и Политика
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Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн
Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн
Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины «на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку».
Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете безопасности для Украины объемом 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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