Джо Байден объявил о предоставлении 225 миллионов долларов дополнительной помощи Украине — Finance.ua

Джо Байден объявил о предоставлении 225 миллионов долларов дополнительной помощи Украине

Сегодня 11:35 — Казна и Политика

Президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляют дополнительную гуманитарную помощь Украине более чем на 225 миллионов долларов в условиях неспровоцированной войны со стороны россии, которая вынудила почти 12 миллионов человек покинуть свои дома и вызвала чрезвычайные гуманитарные потребности.

Об этом сообщает Посольство США в Украине.

Куда направят деньги? Это дополнительное финансирование обеспечит спасательную гуманитарную продовольственную помощь людям внутри Украины. Эта поддержка позволит партнерам предоставлять наличные людям для покупки продуктов и вещей первой необходимости.

Эта помощь также будет обеспечивать нуждающихся чистой питьевой водой, средствами санитарии и гигиены, крайне необходимыми медицинскими препаратами и услугами, а также будет оказывать защиту социально незащищенным лицам, будет содействовать в самообеспечении продовольствием, помогать с поиском жилья, включая распределение предметов помощи. Также она предусматривает логистическую поддержку для гарантирования поступления помощи нуждающимся людям.

Команда USAID по реагированию на стихийные бедствия и оказание помощи отмечает, что продолжит оценивать запросы из Украины, чтобы удовлетворить потребности наиболее уязвимых слоев населения, включая людей, вынужденных бежать из дома.

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