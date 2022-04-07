Байден: санкции отбросят экономику россии на 15 лет назад — Finance.ua

Байден: санкции отбросят экономику россии на 15 лет назад

Сегодня 10:33 — Мир

Президент США Джо Байден 6 апреля в Вашингтоне прокомментировал новый пакет санкций против россии из-за ее вторжения в Украину. Введенные Западом широкомасштабные санкции против россии сократят ВВП страны на 15% к концу года, что отбросит экономику на 15 лет назад.

Об этом говорится в заявлении Белого дома о введении новых санкций против россии.

«Соединенные Штаты и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели самые эффективные, скоординированные и широкомасштабные за всю историю экономические ограничения. Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится до 15%, что просто уничтожит экономические достижения россии за последние пятнадцать лет», — говорится в заявлении Байдена.

При этом отмечается, что инфляция в россии уже превысила 15% и прогнозируется ее рост.

«Более 600 компаний частного сектора уже покинули российский рынок. Цепи поставок в россию серьезно нарушены. Скорее всего, россия потеряет свой статус крупной экономики и продолжит длительное погружение в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию», — говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что импорт товаров и услуг в россию, торговля которыми требует лицензии с американской стороны, упал на 99% в ценовом эквиваленте по сравнению с прошлым годом.

«Мощность этих ограничений со временем будет только усиливаться, в то время как россия теряет остатки запасных частей для самолетов, танков, а также другие ресурсы, необходимые для военной машины путина», — подчеркнули в Белом доме.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось ранее, в среду правительство США объявило новые санкции против россии, включающие полную блокировку крупнейшего финучреждения россии Сбербанка, а также ее самого крупного частного банка — Альфа-Банка;

вводится также запрет на все новые инвестиции в рф, полное блокирование относительно критически важных государственных предприятий россии и запрет на использование замороженных активов россии с целью оплаты государственных долгов;

индивидуальные санкции вводятся против членов семьи Владимира Путина, Сергея Лаврова, против экс-президента рф Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина;

при этом США и союзники обещают усиливать давление на рф, пока она не прекратит вооруженную агрессию против Украины.



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