Байден предложил 30% налог на электроэнергию для Bitcoin-майнеров — Finance.ua

Байден предложил 30% налог на электроэнергию для Bitcoin-майнеров Сегодня 03:31 — Криптовалюта

Байден предложил 30% налог на электроэнергию для Bitcoin-майнеров

Администрация президента США Джона Байдена инициировала налог в размере 30% на электроэнергию для майнинговых компаний.

Об этом сообщил вице-президент по исследованиям фирмы Riot Platforms Пьер Рошар.

По словам Рошара, с помощью налогов администрация Байдена хочет «прекратить распространение биткоина в США и запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC)». В то же время эксперт назвал возможность налогообложения майнинговых фирм маловероятной.

Примечательно, что в январе 2024 года американский политик Дональд Трамп сказал, что запретит создание CBDC в случае его избрания президентом США. 26 февраля 2024 г. в Сенат США внесли законопроект «О противодействии надзору за цифровой валютой центробанка». Его подготовила группа республиканцев, выступающих против введения такого платежного средства.

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В документе « Общие объяснения предложений о доходах » говорится, что действующие законы не касаются цифровых активов, за исключением отчетов о брокерских и денежных операциях. В связи с этим администрация хочет ввести налог на майнинг.

«Любая фирма, использующая вычислительные ресурсы, принадлежащие ей или арендованные у других для майнинга цифровых активов, будет облагаться акцизным налогом. Он равен 30% стоимости электроэнергии, используемой при майнинге цифровых активов», — сказано в документе.

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Таким образом, майнинговым компаниям придется сообщать о типе и объемах используемой ими электроэнергии. В случае одобрения бюджета, документ вступит в силу после 31 декабря 2024 года.

Налог планируется вводить в три этапа: 10% в первый год, 20% во второй и 30% в третий. Сообщается, что налогообложение коснется даже майнинговых фирм, самостоятельно производящих электроэнергию.

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Американский сенатор Синтия Ламмис раскритиковала инициативу Байдена. Упоминание о криптовалютах в бюджете страны является хорошим знаком, однако налог в размере 30% может разрушить отрасль, считает она.

Администрация Джо Байдена не впервые собирается ввести 30% налог на электроэнергию. Она уже предпринимала попытки налогообложения майнинговых фирм в марте 2023 года.

incrypted По материалам:

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