Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО — Finance.ua

Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Сегодня 10:32 — Мир

Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс после их ратификации Конгрессом.

Об этом сообщает « Европейская правда ».

«Вместе мы — США, Швеция и Финляндия — и дальше будем бдительны относительно угроз нашей безопасности, будем сдерживать угрозы и сопротивляться агрессии, если она возникнет», — сказал Байден на церемонии в Белом доме.

Американский президент призвал остальных союзников по Альянсу не медлить с ратификацией протоколов о вступлении Швеции и Финляндии.

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Таким образом, Соединенные Штаты стали 23-й страной НАТО, ратифицировавшей протокол о вступлении двух новых членов. Остались Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая — после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции — около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его — но еще не окончательно и продолжает выдвигать требования к Хельсинки и Стокгольму.

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Українська правда По материалам:

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