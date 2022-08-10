Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО — Finance.ua
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Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Мир
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Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден во вторник подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс после их ратификации Конгрессом.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Вместе мы — США, Швеция и Финляндия — и дальше будем бдительны относительно угроз нашей безопасности, будем сдерживать угрозы и сопротивляться агрессии, если она возникнет», — сказал Байден на церемонии в Белом доме.
Американский президент призвал остальных союзников по Альянсу не медлить с ратификацией протоколов о вступлении Швеции и Финляндии.
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Таким образом, Соединенные Штаты стали 23-й страной НАТО, ратифицировавшей протокол о вступлении двух новых членов. Остались Испания, Греция, Португалия, Словакия, Чехия, Венгрия и Турция.
Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая — после трех месяцев войны России против Украины. Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции — около 200 лет нейтралитета.
Принятие обеих стран в Альянс на июньском саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его — но еще не окончательно и продолжает выдвигать требования к Хельсинки и Стокгольму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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