Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с рф и беларусью — Finance.ua

Один из законопроектов приостанавливает нормальные торговые отношения с россией и беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них.
Другой — запрещает импорт энергоносителей из россии, включая нефть, уголь и природный газ.
Сенат единогласно одобрил эти два законопроекта в четверг утром.
Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против крупнейших российских финансовых учреждений и ряда лиц, связанных с Кремлем, включая двух дочерей президента России путина.
США также объявили о санкциях против жены и дочери министра иностранных дел путина Сергея Лаврова.
Сенат США также единогласно принял законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения россии.
Теперь Палата представителей должна рассмотреть проект, а Джо Байден должен его утвердить.
Справка Finance.ua:
Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений;
Великобритания ввела санкции против дочерей президента российской федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова;
Япония в рамках санкций против россии намерена заморозить активы Сбербанка и примерно 550 россиян.