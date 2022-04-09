Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с рф и беларусью — Finance.ua

Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с рф и беларусью

Сегодня 10:02 — Мир

Байден подписал новые санкции против российской нефти и торговли с рф и беларусью, www.reuters.com

Президент США Джо Байден в пятницу подписал два законопроекта, которые вводят дополнительные санкции против россии и беларуси.

Об этом сообщил Белый дом, пишет «Европейская правда»

Один из законопроектов приостанавливает нормальные торговые отношения с россией и беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них.

Другой — запрещает импорт энергоносителей из россии, включая нефть, уголь и природный газ.

Сенат единогласно одобрил эти два законопроекта в четверг утром.

Ранее на этой неделе администрация Байдена объявила о дополнительных санкциях против крупнейших российских финансовых учреждений и ряда лиц, связанных с Кремлем, включая двух дочерей президента России путина.

США также объявили о санкциях против жены и дочери министра иностранных дел путина Сергея Лаврова.

Сенат США также единогласно принял законопроект о ленд-лизе для Украины, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения россии.

Теперь Палата представителей должна рассмотреть проект, а Джо Байден должен его утвердить.

Справка Finance.ua:

Евросоюз после согласования в четверг опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений;

Великобритания ввела санкции против дочерей президента российской федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова;



Япония в рамках санкций против россии намерена заморозить активы Сбербанка и примерно 550 россиян.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.