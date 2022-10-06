Байден отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — Finance.ua

Байден отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Сегодня 09:49 — Энергетика

Байден отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, «пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения путина в Украину».

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«В то время, когда поддержка глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение будет иметь наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители», — подчеркнули в Белом доме.

Там добавляют, что работа Байдена совместно с союзниками по всему миру помогла снизить цены на бензин в США: с начала лета цены на бензин снизились на 1,20 доллара, а самая распространенная цена на заправочных станциях составляет 3,29 доллара за галлон.

По указанию Байдена Министерство энергетики США поставит на рынок еще 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти в следующем месяце.

«Президент будет продолжать управлять высвобождениями из SPR (Стратегический нефтяной резерв США. — Ред.), чтобы защитить американских потребителей и способствовать энергетической безопасности, и он поручает министру энергетики изучить любые дополнительные действия для продолжения увеличения внутреннего производства в ближайшей перспективе», — в Белом доме.

Администрация Байдена также проведет консультации с Конгрессом о дополнительных инструментах и полномочиях по уменьшению контроля ОПЕК над ценами на энергоносители, говорится в заявлении.

"Сегодняшнее объявление ОПЕК+ является напоминанием о том, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты снизили свою зависимость от иностранных источников ископаемого топлива.

США сейчас готовы сделать самые значительные инвестиции в ускорение перехода на чистую энергию, одновременно повышая энергетическую безопасность, усиливая нашу зависимость от чистой энергии и энергетических технологий, произведенных США и в США", — резюмировали в администрации Байдена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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