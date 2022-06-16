Банкротство физического лица: последствия, о которых должен знать каждый — Finance.ua

Банкротство физического лица: последствия, о которых должен знать каждый

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Банкротство физического лица: последствия, о которых должен знать каждый

21 октября 2019 года был введен в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года. Главным новшество состоит в процедуре банкротства и восстановлении платежеспособности физического лица, о котором рассказали эксперты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Что изменилось? До вступления Кодекса в силу восстановить свою платежеспособность или быть признанным банкротом могли только юридические лица. Физические лица рисковали остаться в долговой яме наедине с кредиторами, коллекторами и постоянно растущими процентами.

Сейчас же дела о банкротстве рассматриваются хозяйственными судами по месту жительства физического лица. Признать банкротом можно любое физическое лицо, которое соответствует условиям этой процедуры.

Что нужно знать о процедуре банкротства

Во-первых, инициировать в суде возбуждение дела о банкротстве физического лица может только сам должник. Если заемщик не желает, чтобы эта процедура к нему применялась, кредитор этого сделать не сможет.

Во-вторых, открыть производство о неплатежеспособности можно только при таких условиях:

задолженность составляет не менее 30 минимальных размеров заработной платы (не менее 195 000 грн);

должник прекратил погашать кредиты или производить другие плановые платежи в размере более 50% месячных платежей;



вынесено постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, на которое можно обратить взыскание;



есть другие обстоятельства, подтверждающие невозможность выполнять денежные обязательства либо производить обычные текущие платежи.



После нарушения процедуры банкротства сумма долга физического лица фиксируется, начисление процентов и штрафов прекращается. К своему заявлению должник должен приложить следующие документы:

доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя, если заявление подписано представителем;

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у должника статуса физического лица — предпринимателя;



конкретизированный список кредиторов и должников с указанием общей суммы денежных требований кредиторов (должников), а также по каждому кредитору (должнику) — его имя или наименование, его местонахождение или местожительство, идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте), сумма денежных требований (общая сумма задолженности, задолженности по основному обязательству и сумма неустойки (штрафа, пени) отдельно), а также основания возникновения обязательств, а также срока их исполнения по закону или договору;



описание имущества должника, принадлежащего ему на праве собственности, с указанием местонахождения или места хранения имущества;



копии документов, подтверждающих право собственности должника на имущество; перечень имущества, находящегося в залоге (ипотеке) или обремененный другим способом, его местонахождение, стоимость, а также информация о каждом кредиторе, в пользу которого совершено обременение имущества должника, — имя или наименование, местонахождение или местожительство, идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте), сумма денежных требований, основание возникновения обязательств, а также срок их выполнения по закону или договору;

копии документов о совершенных должником (в течение года до дня подачи заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности) сделки по принадлежащему ему недвижимому имуществу, ценным бумагам, долям в уставном капитале, транспортным средствам и сделкам на сумму не менее 30 размеров минимальной заработной платы;

сведения обо всех имеющихся счетах должника (в том числе депозитные счета), открытые в банках и других финансово-кредитных учреждениях в Украине и за рубежом, их реквизиты с указанием сумм денежных средств на таких счетах;

копия трудовой книжки (при наличии); сведения о работодателе (работодателях) должника;



декларация об имущественном состоянии должника по форме, утвержденной государственным органом по вопросам банкротства;



доказательства авансирования должником на депозитный счет суда вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца исполнения полномочий;



информация о наличии (отсутствии) непогашенной судимости за экономические преступления;



другие документы, подтверждающие наличие оснований, процедуры банкротства.



Последствия банкротства

Будут подвергаться сомнению сделки, заключаемые должником до инициирования дела о банкротстве. То есть если незадолго до процедуры банкротства имущество отчуждалось или переписывалось на близких людей, такой должник не сможет воспользоваться этой процедурой. Так же, если должник просит признать себя неплатежеспособным, но в это время у его родственников и близких указано крупное состояние, то процедура банкротства к такому человеку также применяться не будет.

В целях восстановления платежеспособности должника разрабатывается план реструктуризации долгов должника. Он утверждается судом только после полного погашения долгов должника по уплате алиментов, возмещению ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное и другое социальное страхование, если такая задолженность существует.

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В случае, если в течение 120 дней со дня открытия производства по делу о неплатежеспособности собранием кредиторов не принято решение об одобрении плана реструктуризации должника или принято решение о переходе к процедуре погашения требований должника, хозяйственный суд выносит постановление о признании должника банкротом и введении процедуры погашения долгов.

Управлять решением финансовых проблем должника будет арбитражный управляющий. Он получит право доступа к информации о должнике, его имуществе, доходах и средствах, в том числе — к конфиденциальной информации, содержащейся в государственных базах данных и реестрах.

Его задача — составить план реструктуризации кредита и, если компромисс с банком не достигнут, — продать имущество заемщика, чтобы расплатиться по обязательствам.

Как реструктуризируется долг

Реструктуризация предусматривает использование рассрочки, прощение долгов, изменение сроков выплаты платежей и других инструментов, чтобы вывести должника из кризисной ситуации. Такой способ имеет ограничение:

не могут быть реструктурированы кредиты, полученные на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши или долги, появившиеся из-за участия в азартных играх и пари, долги, касающиеся алиментов.

Процедура погашения долгов путём продажи имущества используется тогда, когда невозможно погасить долги иным способом.

На продажу может быть выставлено любое имущество, кроме единственного жилья должника (квартира до 60 кв. м или дом до 120 кв. м), средств на пенсионных счетах и в фондах соцстрахования.

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