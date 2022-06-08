В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны — Finance.ua
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В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны

Сегодня 16:26Казна и Политика
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В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войныВ Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны
В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодексе Украины по процедурам банкротства. Предлагается уточнить применение процедуры банкротства в период действия военного положения.
Об этом говорится в проекте закона № 7442.
Цель проекта закона: упрощение доступа хозяйствующих субъектов, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации к судебным процедурам банкротств и повышению эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения.
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«Предложения также позволят должным образом, своевременно выполнять арбитражным управляющим свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности), без дополнительного обращения в хозяйственный суд, что имеет следствием уменьшение сроков рассмотрения дел и уменьшение расходов, связанных с их рассмотрением», — отмечается в пояснительной записке к проекту
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Авторы документа отмечают, что во время полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации было уничтожено большое количество имущества субъектов хозяйствования, что усложнило или сделало невозможным ведение хозяйственной деятельности, проведение расчетов с контрагентами и выполнение обязательств. Это привело к наличию у субъектов хозяйствования признаков неплатежеспособности.
«Так или иначе подавляющее большинство субъектов хозяйствования Украины испытали последствия полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации», — говорится в документе.
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По материалам: РБК-Україна
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