В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны — Finance.ua

В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны

Сегодня 16:26 — Казна и Политика

В Раде предлагают упростить процедуру банкротства во время войны

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Кодексе Украины по процедурам банкротства. Предлагается уточнить применение процедуры банкротства в период действия военного положения.

Об этом говорится в проекте закона № 7442

Цель проекта закона: упрощение доступа хозяйствующих субъектов, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации к судебным процедурам банкротств и повышению эффективности их применения в условиях военного и послевоенного положения.

«Предложения также позволят должным образом, своевременно выполнять арбитражным управляющим свои полномочия по делу о банкротстве (неплатежеспособности), без дополнительного обращения в хозяйственный суд, что имеет следствием уменьшение сроков рассмотрения дел и уменьшение расходов, связанных с их рассмотрением», — отмечается в пояснительной записке к проекту

Авторы документа отмечают, что во время полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации было уничтожено большое количество имущества субъектов хозяйствования, что усложнило или сделало невозможным ведение хозяйственной деятельности, проведение расчетов с контрагентами и выполнение обязательств. Это привело к наличию у субъектов хозяйствования признаков неплатежеспособности.

«Так или иначе подавляющее большинство субъектов хозяйствования Украины испытали последствия полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации», — говорится в документе.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.