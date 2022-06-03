Что делать тем, кто не может отдать кредиты: процедура банкротства во время войны — Finance.ua

Что делать тем, кто не может отдать кредиты: процедура банкротства во время войны

Сегодня 19:01 — Личные финансы

Что делать тем, кто не может отдать кредиты: процедура банкротства во время войны

Для тех, чей кредит или другой долг достиг и превысил показатель в 180 тысяч грн, есть способ отсрочить его уплату — признание себя банкротом.

О том, как правильно получить дополнительное время на погашение долга, рассказали специалисты центра бесплатной правовой помощи.

Процедура признания физического лица или ФЛП банкротом стала доступна только в середине 2019 года. До этого такая возможность была только у юридических лиц.

Если физическое лицо или предприниматель не может выплатить долг, оно должно обратиться в хозяйственный суд по месту жительства или регистрации с заявлением об открытии дела о неплатежеспособности.

Это возможно, если:

задолженность не менее 30 минимальных размеров заработной платы;

должник перестал выплачивать кредиты или другие плановые платежи в размере 50% месячного объема платежей;

вынесено постановление об отсутствии имущества у такого лица, по которому может быть обращено взыскание по долговым обязательствам;

другие обстоятельства, подтверждающие невозможность выплачивать долги.



Далее суд открывает производство. Если есть все 4 вышеупомянутых обстоятельства, то вводится мораторий на 120 суток — до момента, когда будет принято окончательное решение по делу. В это время останавливается действие исполнительных производств, денежных обязательств и начисление штрафов за несвоевременное погашение долга.

Какие документы могут подтвердить основания для банкротства

документы, подтверждающие или опровергающие у должника статус ФЛП. Прилагается перечень должников с указанием суммы денежных требований кредиторов. Отдельно указывается сумма по каждому кредитору и их идентифицирующие данные. Это нужно для того, чтобы суд смог реструктуризировать долг;

описание имущества-должника и право на имущественное положение. Это для того, чтобы понимать, как должник собирается погасить денежные обязательства. То есть наличие имущества — движимого или недвижимого — свидетельствует о том, что вы можете продать его и оплатить кредит;

документы, подтверждающие совершение определенных сделок — например, кредитные договоры;



копия трудовой книжки;



информация об отсутствии, наличии и погашении судимости за экономические преступления;

любые другие документы, которые могут подтвердить основания признания человека неплатежеспособным.



Признание лица неплатежеспособным не освобождает его от уплаты долга, но разрешает отсрочку.

План реструктуризации долга

Физическое лицо или предприниматель должен предоставить суду план, как он будет выплачивать долги. Это может быть продажа имущества, выполнение определенных работ, отсрочка/рассрочка или упрощение долга, если ваш кредитор согласится на такие условия. Также это может быть выполнение обязательств близкими или третьими лицами, получение поручительства или гарантии. Но при этом вы все равно должны выплачивать долг тому, кто берет за вас обязательства.

Утверждение плана реструктуризации долга — это процедура, которая идет параллельно судебному процессу. Есть еще один путь решения проблемы — заключение мирового соглашения.

Все эти процедуры касаются кредитов в сумме более 180 тысяч грн. Но они не касаются:

дел по взысканию алиментов;

компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью людей. К примеру, если вас признали виновным в уголовном правонарушении.

Следует понимать, что признание банкротства может иметь негативные последствия, как минимум, испорченную кредитную историю на ближайшее время. Поэтому если у вас не такие большие долги, подумайте о том, чтобы не доводить их до 180 тысяч грн.

Один из «рабочих» вариантов, который можно использовать, — это кредитные каникулы. К сожалению, сегодня в некоторых компаниях такая возможность подходит к концу. У большинства тех, кто продолжает программу, кредитные каникулы предоставляются на время военного положения + 30 дней. Но должники также предлагают свой план реструктуризации долга.

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