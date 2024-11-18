Банковские переводы в Испании: что изменится в 2025 году — Finance.ua

Банковские переводы в Испании: что изменится в 2025 году
С 2025 года в ЕС вступит в силу новый регламент, который сделает банковские переводы быстрее и проще.
Теперь они будут выполняться за 10 секунд и без дополнительных комиссий.
Об этом пишут СМИ Испании.
На сегодняшний день переводы между счетами обычно длятся до суток, а за мгновенные услуги банки берут плату.
Новые правила
Новые правила позволят сделать такие операции стандартом, подобным системе Bizum, которая уже популярна в Испании.
Нововведение призвано не только упростить доступ к быстрым финансовым операциям, но и запрещает банкам взимать дополнительную плату за мгновенные переводы сверх действующих тарифов.
Ранее мы писали, что, согласно отчету о бедности за 2024 год, самый высокий уровень бедности в Испании наблюдается в некоторых автономных сообществах. Это такие автономии: Мурсия, Канарские острова, Эстремадура, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.
Напомним, за последний месяц количество украинцев, нашедших убежище в ЕС, возросло, и самый большой абсолютный рост зафиксирован именно в Испании — +3 170 человек. Это свидетельствует о том, что Испания продолжает оставаться одним из ключевых направлений для украинских граждан, нуждающихся в поддержке и защите.
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