Банковская система должна стать источником для финансирования потребностей экономики — НБУ Сегодня 14:32

Банковская система должна стать источником для финансирования потребностей экономики — НБУ

Банковская система должна стать источником для финансирования потребностей экономики и мостом для привлечения частного капитала в страну.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Национального банка Андрей Пышный, по итогам встречи с коллегами из Европейской комиссии во главе с Гертом Яном Коопманом, генеральным директором по соседству и переговорам по расширению (DG NEAR), и Представительству ЕС в Украине.

«Мы видим, как наша работа придает оптимизма банковскому сектору, который, среди прочего, уже демонстрирует интерес к возобновлению кредитования. Именно банковская система должна стать и источником для финансирования потребностей экономики, и, надеюсь, мостом для привлечения частного капитала в страну», — сказал Пышный.

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Он отметил, что в отношении создания условий для притока инвестиций есть отдельная задача — сейчас с правительством и экспертами международных финансовых организаций работаем над разработкой операционной модели страхования военно-политических рисков.

Отмечается, что тема работы НБУ над усилением санкций против россии также прозвучала во время встречи. Для центробанков — это новое направление, но для НБУ — теперь неотъемлемое.

«Мы имеем четкие цели — добиться, чтобы международные финансовые учреждения покинули рынок россии, чтобы никакие попытки россии обойти санкции или наладить альтернативные финансовые альянсы — вот как с Ираном, не имели успеха. Отдельный вопрос — применение персональных санкций ЕС против чиновников финансового сектора россии, в частности, главы российского цб. Моя просьба к коллегам — уделить этому внимание», — отметил Пышный.

Стабильность финансовой системы — один из самых важных показателей любого государства. За год войны украинским банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событим, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

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