НБУ обнародовал стратегию по либерализации валютных ограничений и обменного курса: что она предусматривает — Finance.ua

НБУ обнародовал стратегию по либерализации валютных ограничений и обменного курса: что она предусматривает
Национальный банк Украины обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Внедрение Стратегии будет осуществляться постепенно только при формировании устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа потенциального влияния, а также эффективности предыдущих шагов. На каждом этапе реализации Стратегии Национальный банк будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов», — сказано в сообщении.
Такой подход позволит минимизировать риски для устойчивости валютного рынка, снижения инфляции и восстановления экономики.
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Разработка стратегии обусловлена необходимостью постепенного смягчения ограничений, а в длительной перспективе — возвращения к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим курсом.
Смягчение валютных ограничений и постепенное повышение курсовой гибкости в перспективе увеличит возможности адаптации экономики к изменениям внешних и внутренних условий.
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Кроме того, это восстановит действенность каналов монетарной трансмиссии и усилит возможность НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность и устойчивый экономический рост в длительной перспективе.
Внедрение Стратегии будет определяться не временными границами, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок. Внимание, в частности, будет уделено оценке развития следующих ключевых параметров:
- инфляция и инфляционные ожидания;
- уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;
- процентные ставки (включая положительный уровень учетной ставки в реальном измерении и привлекательность гривневых инструментов);
- параметры финансовой устойчивости.
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